蛀牙原因｜未到3歲14隻爛牙 因呢個習慣戒唔到！

會造成乳齒蛀牙絕非單一因素造成，但以三歲以下兒童最常見的蛀牙原因是便是「飲食習慣」，最明顯的就是「夜奶」，如：喝奶喝到睡著、半夜討奶喝、晚上刷牙後仍想喝奶再睡等習慣。

一位2歲9個月的女童有夜奶跟含飯習慣，全口20顆乳牙中有14顆蛀牙，尤其才剛萌發不久的臼齒也快速地出現明顯蛀洞。女童實施全身麻醉下的全口牙齒重建，歷經4至5小時的治療與麻醉照護，才完成乳牙重建治療，之後在家長配合努力下，女童戒除夜奶，並在牙齒恢復咀嚼功能後逐漸改善「含飯」的壞習慣。

奇美醫學中心牙醫部醫師李俊育說明，不良的口腔習慣正侵蝕許多家庭「小小孩」的牙齒，那就是「夜奶」。會造成乳牙蛀牙絕非單一因素造成，但以三歲以下兒童最常見的蛀牙原因是便是「飲食習慣」，最明顯的就是「夜奶」，如：喝奶喝到睡著、半夜討奶喝、晚上刷牙後仍想喝奶再睡等習慣。

由於人體在睡眠時的唾液分泌減少，酸鹼中和能力大為降低，若牙齒長期處於酸性環境中，一方面齲齒菌種加速孳生，一方面齒質也易被酸侵蝕。而乳齒結構和恆齒相比，前者有較大的牙髓腔、較薄的琺瑯質及牙本質，因此蛀牙的進程更易入侵到顎骨，進而產生囊腫、蜂窩性組織炎等感染問題，幼兒無法口語溝通配合看診，也難以精準地表達不適，導致多家長就醫時的困擾。

乳齒有較大的牙髓腔、較薄的琺瑯質及牙本質，因此蛀牙的進程更易入侵到顎骨。

含氟牙膏刷牙、定期塗氟 增加牙齒抵抗力

李俊育建議，控制吃飯時間(每餐30分鐘尤佳)、避免夜奶、減少餐間點心的頻率等，都有益於控制口腔酸鹼值、齲齒菌量。除此之外，補充氟化物也相當關鍵，包含每天至少兩次使用1,000ppm的含氟牙膏刷牙，定期每半年接受塗氟(有蛀牙者或高蛀牙風險的兒童建議增加頻率至每三個月塗一次)，另外也可以在牙醫師評估下考慮額外補充氟錠、使用含氟漱口水，進而全面增加牙齒的「抵抗力」。

李俊育提醒，孩童若有齲齒問題，家長可選擇具兒童牙科專業治療的醫療院所協助。

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