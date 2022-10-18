消除口臭｜重口味飲食易口臭！盤點6種舒緩口臭問題食物

現代人生活繁忙，不良的作息及飲食習慣容易導致腸胃問題出現，從而造成口臭。再加上長期戴口罩的習慣，讓口腔細菌容易積聚，口臭問題亦會加劇。以下就盤點6種舒緩口臭問題食物，讓大家可以從改變日常飲食入手，改善口氣難聞的問題。

消除口臭｜牛奶 進食重口味食品後特別容易留下味道，特別是大蒜、洋蔥等都會令口氣變得難聞，而牛奶就有即時去除口氣的作用，可以在短時間內讓口氣回復正常，不過其有效時間較短，之後仍是需要刷牙和漱口來去除口臭問題。

消除口臭｜蜂蜜 其實組成口臭的原因與腸胃問題息息相關，當有便秘問題的時候，體內毒素便無法去除，口臭問題便會更加嚴重。而蜂蜜就具有潤腸通便的作用，因此可以改善便秘問題，從而令因便秘而引起的口臭問題得到解決。

消除口臭｜茶葉 有些人在吃過海鮮後都會利用濃茶洗手，去除雙手的海鮮腥味，而解決口臭的問題亦同樣，當轉食過大蒜、洋蔥、羊肉、海鮮等重口味的食物後，使用濃茶漱口或咀嚼茶葉都有助去除口臭。當口氣難聞的時候，建議可以飲用濃茶的同時，將已經浸軟的一小撮茶葉放入口中慢嚼，利用茶葉獨有的香氣來消除口臭。

消除口臭｜檸檬 如果從起床開始就有口臭問題，可能與腸胃問題有關，而檸檬就有生津止渴、通腸潤便的作用，早上可以在水中加入鮮榨的檸檬汁，再加入一些薄荷葉飲用，幫助通便的同時，亦有去除口氣的作用。

消除口臭｜海帶 海帶具有通便的作用，因此可以改善由於便秘而引致的口臭問題，特別適合日常入膳，從日常飲食中改善口臭。除此之外，海帶還含有作為口臭抑制物的黃酮類化合物，其效果更是一般食物的三倍，對改善口臭問題特別有幫助。