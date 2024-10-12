蛋白質來源唔單止肉類　豆類、堅果類等4大類植物性蛋白質一樣可以補充

運動後補充適量的蛋白質能夠達到修復肌肉的效用，同時蛋白質亦是不少減肥人的好朋友；攝取適量的蛋白質有助增肌減脂。日常生活中除了肉類含豐富蛋白質，天然植物亦同樣富含蛋白質；而且高纖低脂、熱量不高，同時還提供多種維生素逛物質。 一天蛋白質的建議攝取分量 有研究表示女性成年人每天的蛋白質建議攝取分量為約60克，而男性成人則是約70克。但是每個人的體重不同，重量和活動量亦會影響蛋白質的建議攝取分量。

除了肉類，以下植物性來源蛋白質亦非常有益！ 蔬菜 蔬菜可以提供豐富纖維和維生素.以黃豆芽為例，除了蛋白質含量高也有很多膳食纖維；每100克就有3.3克。花椰菜則含豐富維生素A、鈣，有助身體抗氧化以及維持穩定血壓。 水果 水果相較蔬菜的蛋白質低，但榴蓮、百香果、石榴等對的類別平均每100克還是含有1.5至2.7克蛋白質。以上水果除了含有高蛋白質，還含豐富維生素、植化素，能有效幫助身體抗氧化。不過榴槤及釋迦糖量、熱量偏高，需酌量攝取。