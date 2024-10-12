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健康
2024-10-12 07:30:00

蛋白質來源唔單止肉類　豆類、堅果類等4大類植物性蛋白質一樣可以補充

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【蛋白質】蛋白質來源除了肉類別無他選？一文認識植物性蛋白質

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運動後補充適量的蛋白質能夠達到修復肌肉的效用，同時蛋白質亦是不少減肥人的好朋友；攝取適量的蛋白質有助增肌減脂。日常生活中除了肉類含豐富蛋白質，天然植物亦同樣富含蛋白質；而且高纖低脂、熱量不高，同時還提供多種維生素逛物質。

一天蛋白質的建議攝取分量

有研究表示女性成年人每天的蛋白質建議攝取分量為約60克，而男性成人則是約70克。但是每個人的體重不同，重量和活動量亦會影響蛋白質的建議攝取分量。

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除了肉類，以下植物性來源蛋白質亦非常有益！

蔬菜

蔬菜可以提供豐富纖維和維生素.以黃豆芽為例，除了蛋白質含量高也有很多膳食纖維；每100克就有3.3克。花椰菜則含豐富維生素A、鈣，有助身體抗氧化以及維持穩定血壓。

水果

水果相較蔬菜的蛋白質低，但榴蓮、百香果、石榴等對的類別平均每100克還是含有1.5至2.7克蛋白質。以上水果除了含有高蛋白質，還含豐富維生素、植化素，能有效幫助身體抗氧化。不過榴槤及釋迦糖量、熱量偏高，需酌量攝取。

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豆類

豆類是植物類中最能高效率補充蛋白質的種類。黑豆、黃豆等每100克就約有27至37克蛋白質，含量絕不落於肉、蛋類。除了蛋白質，豆類亦含豐富膳食纖維；是低熱量、高纖、低脂的選擇。

穀類和其製品

穀類是常見的主食亦含豐富蛋白質，花生、開心果、芝麻等每100克就有約有14至31克蛋白質。建議可以添加到米飯食用，可以增加膳食纖維及多種維生素。

堅果類

堅果擁有不飽和脂肪酸、維生素E，有助身體抗氧化，同時有效維持心血管健康亦含有豐富蛋白質。每10克堅果就已經約有2.2至2.9克蛋白質；每餐一茶匙或一天一小把就能達到效幫助身體健康之效。

【本文獲 Gofever高燒授權轉載】

 

 
 
 