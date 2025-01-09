血壓新標準 望提高大眾關注

2020至2022年人口健康調發現，多達30%港人有高血壓，當中約四成人患病而不自知。心臟科專科醫生梁國輝續指，「只計65歲或以上長者，逾半有高血壓，情況相當普遍；另一個值得關注的地方是，15至24歲群組，也有5%有高血壓。」

一般來說，血壓上壓達到140mmHg、下壓達到90mmHg便稱為高血壓；2024年歐洲心臟學會則為血壓訂立了新標準，若上壓介乎120至139mmHg、下壓介乎70至89mmHg，就稱為「提高了的血壓」，又或稱為「高血壓前期」，希望大眾及早關注。

如果高血壓長時間持續，就會對身體不同部位的血管帶來破壞，例如腦血管、心血管及腎血管等，「若高血壓情況較嚴重，例如180/110mmHg以上，就會較快帶來傷害。」梁國輝表示。「患者或突然出現急性疾病如腦中風、大動脈撕裂、急性心衰竭等重大傷害。」因為高血壓情況普遍，為減少對社會帶來的傷害，歐洲心臟學會訂立高血壓前期標準，希望大眾發現踏入高血壓前期時即留意自己的生活方式，而非等到確診高血壓才作改善。

多吃高鉀食物

若高血壓前期人士單純只是血壓數字上升，而沒有其他風險因素，歐洲心臟學會指引建議改善生活方式，除了多運動、低鹽飲食、少飲酒、戒煙等老生常談之說外，今次特別強調了食鹽的選擇。梁國輝指出，「現在可考慮鉀含量高的鹽，或者食用高鉀食物，有助降低血壓。不過腎病患者則不合適。」另外，新指引也強調在家量血壓的重要。「過往不會太依靠患者在家量血壓的數字，但現在就有所改變，若有一個較準確、量上臂的血壓計，可以在每天相若的時間、平靜的情況，事前避免煙酒、奶茶咖啡、運動，去測量血壓；在覆診前3至7天，每天量兩次，將數據紀錄給醫生參考。好處是可以避免『白袍高血壓』引致錯誤評估；有些血壓計可同時找出心律不正的問題。」

混合藥物治療

若高血壓前期人士同時有其他風險因素，例如糖尿病、腎病，或者曾經中風等，就要考慮開始使用血壓藥。梁國輝指現時會採用低劑量、混合的血壓藥，以達致效果顯著、副作用少的目的，「高血壓其實綜合了不同因素，混合藥物就可在不同機制上降低血壓，現時首選是使用血管緊張素轉化酶抑制劑(ACEI)或血管緊張素II型受體阻礙劑(ARB)、鈣離子阻滯劑(CCB)及利尿藥等的混合藥。當中利尿藥對抗阻性高血壓效果顯著，是混合藥中必備的成分。」此外，新指引納入了手術方式降低血壓，利用導管進行腎臟交感神經消融術，大約可減低血壓10%至20%。如用藥效果未如理想，就可與醫生商討手術治療。

得舒飲食助心臟健康

若能控制好血壓，可以減低日後心臟衰竭及冠心病的風險。梁國輝建議大眾可實行得舒飲食，其重點是偏向地中海飲食，多蔬果、多海產類、用橄欖油，低脂低膽固醇，並增加鉀、鎂、鈣、纖維及蛋白質攝取，有助維持心臟健康。