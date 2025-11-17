血液檢查、痰液細菌 助識別高危慢阻肺病患者 推動精準醫療

每年11月第三個星期三為「世界慢阻肺病日」，今年為11月19日。港大醫學院研究團隊發現，慢阻肺病通過不同時間點測量血液嗜酸性粒細胞數值，以及在痰液中分離綠膿桿菌，可更準確評估患者急性惡化風險，制訂更有效的預防及管理策略。 慢阻肺病是全球及本港最常見的慢性疾病之一，吸煙是主要成因，導致不可逆轉的肺損傷。慢阻肺病急性發作可能導致住院和肺功能的迅速下降，因此預防、早期檢測和精確有效的管理至關重要。

不同時間點血液檢查 港大醫學院的研究團隊回顧過去一年的本地研究進展，探討慢阻肺病急性發作的預測方法。其中一項關鍵發現指出，透過測量血液中嗜酸性粒細胞數目，可幫助識別慢阻肺病患者急性發作的風險。雖然國際指引建議僅需在單一時間點進行測量，但團隊發現，患者在穩定期與急性發作時測出的嗜酸性粒細胞數值波動，與未來病情急促惡化風險增加有密切關聯。 領導研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授郭宏駿醫生表示，「通過在不同時間點測量血液嗜酸性粒細胞，可更精準地預測患者急性發作的風險。」

痰液檢驗綠膿桿菌 除了血液指標外，痰液檢測亦能用於預測慢阻肺病急性發作的風險。研究中約有一成患者在痰液中驗出綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)。這種細菌一旦存在於氣道，患者未來急性發作的風險會顯著增加，因此在臨床治療策略中應考慮痰液檢測。 剛發布的《全球慢性阻塞性肺疾病指引2026版》指出，只要患者在過去一年內經歷至少一次中度急性發作，即屬高風險組。 郭醫生表示：「我們正積極推進慢阻肺病相關研究，同時正領導一個涵蓋八個亞太國家和地區、涉及多個中心的國際合作研究，以進一步完善個人化的慢阻肺病治療策略。」