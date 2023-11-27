行山隔日腳痛？ 多屬延發性肌肉痠痛

天氣轉涼，不少人都會行山，「毅行者」活動亦剛剛完結。如在行山或運動後的隔日出現肌肉痠痛，就是延發性肌肉痠痛(DOMS)。註冊物理治療師鍾惠文指，DOMS是肌肉及筋鍵受到微小的撕裂和損傷，而導致肌肉痠痛，通常在運動後的8至12小時出現，並維持約5至7日。 當我們做一些不常做或涉及離心力量較多的運動時，就會令肌肉及筋鍵中間出現破損，引起小規模發炎、水腫壓到神經線而出現肌肉痠痛的情況，亦即是DOMS。鍾惠文表示，「DOMS一般於運動8小時後出現，至48小時為頂峰，5至7日內就會逐漸復元，我們不會形容它為受傷，是一個反應」。



有益的痛 DOMS的症狀主要出現在肌肉遠端三分之一的位置，包括小腿、臀部及大腿等，患者會感覺到肌肉痠軟、繃緊、難以發力，甚至按下去時會非常疼痛。雖然疼痛令人難受，但外國不少文獻均形容DOMS是「Good Pain」，意思是有益的痛。鍾惠文表示，大部分研究都指出DOMS是一種新陳代謝，運動後肌肉會出現破損，身體會產生更多蛋白質作修補，令肌肉變得更強壯。所以在運動後肌肉出現痠痛，即代表肌肉正在成長。 乳酸與DOMS無關 除延發性肌肉痠痛外，乳酸亦會引起肌肉痠痛。做運動後如果即時出現肌肉痠痛，就是由乳酸引起，「比較快速、非帶氧性的動作都會帶來乳酸，但只會維持約半小時，故這種痛並不是DOMS。」鍾惠文提到，DOMS發生的原因與少做運動有關，所以如果本身是少郁動、久坐不動的人士，突然運動後出現DOMS的機率會比較高。「之前疫情時很多人在家工作，覺得自己需要做運動；另外秋天不少人行山，這些人士都可能出現DOMS。」鍾惠文認為，運動後如出現DOMS的症狀毋須過分擔心，但如果是受傷就需另外處理。

