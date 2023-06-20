衝擊波 刺激愈合兼止痛

衝擊波可細分為聚焦式衝擊波及散發式壓力波，聚焦式衝擊波的治療位置較為精準，約為5毫米，深度大約8至10厘米，由於集中於一點，能量亦較大，適合治療深層肌肉痛症，包括不愈合骨折、骨壞死及軟組織痛症；散發式壓力波的能量較低，約為聚焦式衝擊波的百分之一，其能量主要集中於皮膚表面約1至2厘米，觸及面積較闊，適合處理表層或大面積的軟組織。

刺激重建

衝擊波治療的第一個作用為刺激重建，陳啟泰解釋，衝擊波並非一定要將細胞破壞，「衝擊波會在極短的時間內造成很大的衝擊，並對細胞造成干擾，在細胞與細胞之間的間隙內製造一些小型氣泡，可以刺激細胞釋放生長因子，引導其他細胞的生長過程，製造新的微絲血管，帶動氧氣幫助生長。生長因子亦會刺激身體製造幹細胞，形成新構成的造骨或造筋細胞，幫助骨的生長。」這原理可應用於骨折愈合較慢，或筋腱退化的個案上，例如退化性或鈣化性的筋腱炎、韌帶斷裂等。

止痛

第二個作用為止痛，陳啟泰指，不少人認為痛只是一個症狀，止痛並不屬於治療，惟現時醫學上對痛的了解更深入，痛症本身亦可能是一種疾病，「例如肌筋膜痛症，肌筋膜布滿了痛感神經，一旦勞損或發炎時，痛感就會過敏，令身體誇大痛感。衝擊波就可以降低痛感神經線的敏感度，減少神經傳導物質及破壞神經末梢，直接治療痛症。」

減少肌肉張力

最後一個作用為減少肌肉張力，以中風為例，腦部受創患者的肌肉會出現不由自主的抽搐，亦即為痙攣，其肌肉張力很高，「肌肉收緊是因為神經線不斷分泌傳導物質，令肌肉長期處於一個緊張狀態。衝擊波可藉著減少傳導物質，減低肌肉神經線的刺激度而放鬆肌肉。」