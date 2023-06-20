衝擊波 刺激愈合兼止痛

肌腱炎、腰背痛及其他慢性筋膜炎都可以透過衝擊波治療，註冊物理治療師陳啟泰指，衝擊波可分為散發式壓力波及聚焦式衝擊波，主要原理有3種，包括刺激重建、止痛及減少肌肉張力。
衝擊波可細分為聚焦式衝擊波及散發式壓力波，聚焦式衝擊波的治療位置較為精準，約為5毫米，深度大約8至10厘米，由於集中於一點，能量亦較大，適合治療深層肌肉痛症，包括不愈合骨折、骨壞死及軟組織痛症；散發式壓力波的能量較低，約為聚焦式衝擊波的百分之一，其能量主要集中於皮膚表面約1至2厘米，觸及面積較闊，適合處理表層或大面積的軟組織。
刺激重建
衝擊波治療的第一個作用為刺激重建，陳啟泰解釋，衝擊波並非一定要將細胞破壞，「衝擊波會在極短的時間內造成很大的衝擊，並對細胞造成干擾，在細胞與細胞之間的間隙內製造一些小型氣泡，可以刺激細胞釋放生長因子，引導其他細胞的生長過程，製造新的微絲血管，帶動氧氣幫助生長。生長因子亦會刺激身體製造幹細胞，形成新構成的造骨或造筋細胞，幫助骨的生長。」這原理可應用於骨折愈合較慢，或筋腱退化的個案上，例如退化性或鈣化性的筋腱炎、韌帶斷裂等。
止痛
第二個作用為止痛，陳啟泰指，不少人認為痛只是一個症狀，止痛並不屬於治療，惟現時醫學上對痛的了解更深入，痛症本身亦可能是一種疾病，「例如肌筋膜痛症，肌筋膜布滿了痛感神經，一旦勞損或發炎時，痛感就會過敏，令身體誇大痛感。衝擊波就可以降低痛感神經線的敏感度，減少神經傳導物質及破壞神經末梢，直接治療痛症。」
減少肌肉張力
最後一個作用為減少肌肉張力，以中風為例，腦部受創患者的肌肉會出現不由自主的抽搐，亦即為痙攣，其肌肉張力很高，「肌肉收緊是因為神經線不斷分泌傳導物質，令肌肉長期處於一個緊張狀態。衝擊波可藉著減少傳導物質，減低肌肉神經線的刺激度而放鬆肌肉。」
或有刺痛感覺
治療時，衝擊波會直接施行在患處，由於能量很大，患者會感受到明顯的衝擊，亦可能有刺痛的感覺，以10分為滿分，疼痛約為6至8分；治療時間則因應不同疾病，由5至15分鐘不等。衝擊波的副作用較少，但治療後患者可能會出現瘀傷、紅腫及發炎等。
大部分人士均可接受衝擊波治療，但孕婦要特別注意，陳啟泰提醒，「婦女懷孕時，應盡量避免使用物理刺激電療，以免干擾胎兒。身體各地方，尤其是在胚胎附近的位置，都應避免進行衝擊波。」如果患處有嚴重的感染性發炎狀況、患有出血性疾病、凝血能力較差的人士，都應盡量減少用衝擊波，特別是聚焦式衝擊波。