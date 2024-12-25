補「心」水果推介 今日食咗未？5種水果對心臟好有益

黑莓(Blackberries)：黑莓與藍莓類似，含豐富的多酚、黃酮醇及植物營養素，具有抗發炎作用，有益於心臟、腸胃健康，而黑莓亦提供大量花青素，研究證實這種營養成分有助預防動脈粥樣硬化，降低心血管衰老及疾病風險。

黑莓(Blackberries)：黑莓與藍莓類似，含豐富的多酚、黃酮醇及植物營養素，具有抗發炎作用，有益於心臟、腸胃健康，而黑莓亦提供大量花青素，研究證實這種營養成分有助預防動脈粥樣硬化，降低心血管衰老及疾病風險。

覆盆子(Raspberries)：覆盆子對多種心血管代謝有益，包括降低壞膽固醇、改善血壓、管理體重及減少發炎，其抗發炎、高纖而低熱量的特性對心臟和腸胃健康都有幫助。

覆盆子(Raspberries)：覆盆子對多種心血管代謝有益，包括降低壞膽固醇、改善血壓、管理體重及減少發炎，其抗發炎、高纖而低熱量的特性對心臟和腸胃健康都有幫助。