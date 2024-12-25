補「心」水果推介 今日食咗未？5種水果對心臟好有益

水果有豐富營養，甚至可促進心臟健康、延長壽命。加州大學洛杉磯分校的營養師便推薦的5種對心臟有益的水果，分別是黑莓、藍莓、覆盆子、木瓜及紅提子，適量食用可以幫助大家預防被世界衛生組織認定為全球疾病殺手之首的心臟病！
5種護心水果
- 藍莓(Blueberries)：一項在2019年發表的研究顯示，每天食用藍莓有助改善血管細胞功能，幫助控制血壓、預防血栓形成，另一項研究更指藍莓含有大量纖維，有助降低膽固醇，並促進腸道排除膽汁，以改善心血管健康。
- 黑莓(Blackberries)：黑莓與藍莓類似，含豐富的多酚、黃酮醇及植物營養素，具有抗發炎作用，有益於心臟、腸胃健康，而黑莓亦提供大量花青素，研究證實這種營養成分有助預防動脈粥樣硬化，降低心血管衰老及疾病風險。
- 覆盆子(Raspberries)：覆盆子對多種心血管代謝有益，包括降低壞膽固醇、改善血壓、管理體重及減少發炎，其抗發炎、高纖而低熱量的特性對心臟和腸胃健康都有幫助。
- 木瓜：含有鉀、維他命A及C等有益心臟健康的營養成分。其中一項在《Frontiers in Physiology》刊載的研究，表明補充維他命A和C可降低罹患心臟病、高血壓、動脈粥樣硬化及心臟衰竭的風險。同時，木瓜所含的消化酶有助於消化及維持腸胃道健康，減少發炎。
- 紅提子：有研究顯示，紅提子富含多酚、抗氧化物及黃酮醇等，有助降低氧化壓力和血壓，並且能減少發炎，幫助對抗心血管疾病及糖尿病。
8個健心措施
除了進食水果之外，大家也可參考美國心臟協會建議的8個健心措施，包括飲食均衡、多運動、戒煙、足夠睡眠、管理體重，以及控制膽固醇、血糖和血壓，令心臟可以變得更健康。