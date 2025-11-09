褪黑激素作用被低估！不只失眠才用 藥劑師：還能抗氧化增強免疫力

褪黑激素失衡往往反映出生活節奏被打亂。調整睡眠習慣、管理壓力、維持穩定光照與活動量，才是根本解方。褪黑激素是身體自我修復與節律平衡的重要訊號。

隨著年齡增長或作息不規律，褪黑激素分泌量會逐漸下降，導致睡眠品質變差。褪黑激素同時參與多項身體防護機制，包括抗氧化、免疫調節、情緒穩定與代謝平衡，其重要性被遠遠低估。

在臨床門診中，許多患者會有個疑問：「吃褪黑激素幫助睡眠嗎？」事實上，褪黑激素的功能遠不止於「讓人入睡」。藥劑師洪正憲表示，這是一種由大腦松果體分泌的激素，主要在夜間分泌達到高峰，負責調節生理時鐘與晝夜節律。

抗氧化與保護心血管健康 也能調節免疫系統

褪黑激素是一種強效抗氧化物，能清除自由基，減少細胞氧化壓力。這項特性使它在神經退化性疾病如阿茲海默症、柏金遜症，以及與老化相關的慢性疾病中，展現潛在的保護作用。

此外，洪正憲藥劑師指出，它能調節免疫系統活性，協助身體在面對發炎反應時維持平衡，也有研究顯示與心血管健康、血糖控制及眼部疾病(例如白內障)相關。這些研究結果指出，褪黑激素不僅是「睡眠激素」，更是身體維持穩定狀態的重要調節者。

生活習慣不規律 造成褪黑激素分泌失衡

現代人生活作息紊亂、長期暴露於藍光環境，是導致褪黑激素失衡的主要原因之一。洪正憲藥劑師提到，許多人即使在夜間仍長時間滑手機、加班或追劇，導致大腦誤以為「白天仍未結束」，進而抑制褪黑激素分泌。

另一方面，缺乏白天陽光照射也會讓身體難以形成正常的晝夜節律，造成白天倦怠、晚上失眠的惡性循環。這也是許多睡眠困擾患者在改善作息後，症狀顯著緩解的原因。

改變生活作息 自然提升褪黑激素

與其依賴外來補充，洪正憲藥劑師建議，透過調整生活方式來促進體內自然分泌。以下是幾項臨床上常見且有效的方法：

首先，白天多曬太陽，讓視網膜接收自然光刺激，有助於晚上分泌褪黑激素；夜晚則應減少藍光暴露，睡前一小時關閉手機與電腦螢幕。

此外，維持固定作息時間，讓大腦建立穩定的節律；避免睡前攝取咖啡因與酒精，以免干擾褪黑激素的釋放。

第三，均衡飲食也是關鍵。研究指出，櫻桃、葡萄、番茄、燕麥、玉米等食物中含有小量天然褪黑激素，能協助改善睡眠品質。這些策略安全、實用，長期執行效果穩定。