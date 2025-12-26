西蘭花定椰菜花更健康？外貌相似但營養價值各有優點

膳食纖維是保持腸道健康不可或缺的營養，而最直接的補充方法是進食蔬果。西蘭花和椰菜花都是受歡迎的蔬菜選擇；雖然兩者外貌相似，但其實營養價值「差很大」！下文將和大家介紹兩者的分別。
西蘭花有助抗老 椰菜花適合體重控制
雖然西蘭花和椰菜花外形相似，但椰菜花的熱量和碳水含比西蘭花低，推薦在減醣或控制體重人士。西蘭花的蛋白質、鈣質，以及維他命A、維他命C、維他命E豐富，有助我們提升免疫力和抗老化。
每100克西蘭花有3.7克蛋白質？
有在關注健身、減肥人士都應該對西蘭花和椰菜花不陌生，兩者都是經常出現在菜單的食物。營養價值方面，每100克西蘭花含有約3.7克蛋白質，是椰菜花的兩倍，推薦想增肌的人進食。如果想控制熱量與碳水化合物的攝入則推薦吃椰菜花。建議可以把椰菜花做成「椰菜花飯」取代部分白飯。
西蘭花、椰菜花不是吃越多越健康！
西蘭花、椰菜花雖然健康，但還是要小心不要一次吃太多！因為蔬菜裡的寡醣會令胃部脹氣，引起腸胃不適。建議進食煮熟的西蘭花、椰菜花，並且不要一次吃超過10朵。另外，料理時不要過度加熱，以免營養流失。可以把蔬菜先用滾水燙30秒後再用冷水沖，讓維他命C和抗氧化物質保留在食物裡，同時保持翠綠色澤。一般蔬菜顏色越深，代表營養越豐富。