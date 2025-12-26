西蘭花定椰菜花更健康？外貌相似但營養價值各有優點

膳食纖維是保持腸道健康不可或缺的營養，而最直接的補充方法是進食蔬果。西蘭花和椰菜花都是受歡迎的蔬菜選擇；雖然兩者外貌相似，但其實營養價值「差很大」！下文將和大家介紹兩者的分別。

西蘭花有助抗老 椰菜花適合體重控制

雖然西蘭花和椰菜花外形相似，但椰菜花的熱量和碳水含比西蘭花低，推薦在減醣或控制體重人士。西蘭花的蛋白質、鈣質，以及維他命A、維他命C、維他命E豐富，有助我們提升免疫力和抗老化。