即食麵｜煮麵水可以重用？這樣吃更健康？　一文解答所有迷思！

生活忙碌，很多人在工作一整天後未必還有心思準備晚餐；即食麵不但好吃而且方便、容易煮食，是不少人心中喜愛的食物。但是坊間有不少即食麵對身體有害的傳聞，究竟它真的有那麼差嗎？如果真的要選擇吃即食麵，又怎麼搭配才會吃得比較健康？

即食麵的成分和營養

即食麵一般會包含由小麥粉、水和鹽製成，有時會添加其他成分如植物油或防腐劑的麵條、調味包、油包和配料。而每份即食麵的熱量一般在300至500卡路里之間，具體取決於品牌和口味。當中的碳水化合物佔總熱量的60%-70%；蛋白質含量則相對較低，每份只有約3至10克。因為大部分即食麵需要經過油炸而成，所以脂肪方面通常在10至20克之間，亦有部分來自油包。另外即食麵的調味包含大量鈉，每份可達800毫克以上，有機會影響人體健康。

即食麵對人體的禍害

即食麵屬高鈉含量食物，長期攝入可能導致高血壓和心血管疾病。另外，即食麵營養價值低，若長期食用可能導致營養不良。某些品牌的即食麵油包可能含有反式脂肪，會增加心臟病風險。除了以上問題，即食麵的製作過程添加大量添加劑、塑化劑和防腐劑，可能對健康產生負面影響，特別是對敏感人群；也建議腸胃較差人士減少食用，以免導致消化不良、便秘等消化問題。

即食麵煮完的水不要浪費！加調味包即可食用？

一般即食麵煮完後都會剩下變色，甚至起白色泡沫的水；很多人都會認為無害，再往水裡倒調味包就吃麵。但其實水會變色是因為烹煮過程中麵餅會釋出天然澱粉和油脂，小部分鈉更會溶於水中；如果想減少攝入鈉和脂肪則應用新的熱水作湯底。