見字飲水｜飲水不足致血鈉過高 更易心臟病、中風、失智

飲水不只是緩解口渴或幫助瘦身，更是維持血鈉正常的抗老方法。美國國家衛生研究所的最新研究顯示，若血鈉過高，罹患中風、心臟病、認知障礙症等慢性疾病的風險會飈升超過六成。

身體年齡更老

今次研究追蹤了逾萬人近30年，並將由肥胖及服藥等因素導致血液中鹽分濃度過高的人排除在外，以分析血鈉濃度與健康的關係。

結果發現，即使血鈉在135至145 Eq/L的正常數值範圍，但數值接近上限的人士，身體年齡會比實際更高，亦更容易生病，例如血鈉超過142 Eq/L的人，身體會比實際老10%至15%，如高於144 Eq/L則更老50%。

此外，如果血鈉超過142 Eq/L，罹患心衰竭、中風、糖尿病及認知障礙症等慢性疾病的風險會增加64%。若血鈉在介乎144.5至146Eq/L，更會令早死風險上升21%。