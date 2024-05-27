視力模糊別輕忽！多發性硬化症經常出現眼部症狀（專科醫生圖文解說）

「那是一位50多歲的婦女，因為視力變差而就醫。檢查發現是視神經發炎，於是住院接受治療。」臺北榮民總醫院眼肌神經科主任鄭惠禎醫生指出，「腦部核磁共振檢查顯示，除了視神經發炎之外，腦部也有病灶，最終診斷為多發性硬化症。」

剛聽到罹患多發性硬化症時，患者非常難以接受。鄭惠禎醫生說，經過一段時間後，患者漸漸能夠理解這是一個需要好好控制的疾病，也願意聽從醫生的建議接受治療，目前狀況維持穩定，在門診持續追蹤。

多發性硬化症（Multiple Sclerosis，簡稱MS）是種自體免疫疾病，患者的免疫系統會攻擊自己的中樞神經系統，引起發炎反應，漸漸造成神經退化、中樞神經系統功能受損。鄭惠禎醫生說，多發性硬化症可以在任何年齡發病，較好發於20至40歲的年輕族群，以女性患者占多數。

