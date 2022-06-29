視力障礙｜疫情延誤治療 濕性老年黃斑病變毀視力

港大早前的研究指出，老年黃斑病變是港人視力障礙第二位成因，僅次於白內障，更有可能於短短幾日內惡化失明。惟第五波疫情影響下，有患者延誤治療繼而視力變差。家人宜助長者留意徵狀變化，並按時覆診檢查，以維持視力。

眼科專科醫生李嘉佑表示，年齡是濕性老年黃斑病變最大風險因素，60歲以上的早期或中期的發病率高達25.3%，晚期亦有2.4%。其他會影響眼睛的原因包括心血管病、三高、吸煙、長時間於戶外接觸猛烈陽光，以及家族遺傳。

血管增生滲漏

黃斑點是視網膜中央感光細胞最密集的地方，主責中心視力。隨年紀增長，黃斑點或出現萎縮退化，如代謝物積聚於黃斑區，視力會慢慢變差，此為乾性老年黃斑病變，佔個案約九成；如果黃斑點下脈絡膜出現血管增生，並滲漏出血，即為濕性老年黃斑病變，沒有及時妥善處理的話可永久破壞中心視力，而老年黃斑病變致失明的個案，九成屬於此類。

