視力障礙｜疫情延誤治療 濕性老年黃斑病變毀視力

港大早前的研究指出，老年黃斑病變是港人視力障礙第二位成因，僅次於白內障，更有可能於短短幾日內惡化失明。惟第五波疫情影響下，有患者延誤治療繼而視力變差。家人宜助長者留意徵狀變化，並按時覆診檢查，以維持視力。
眼科專科醫生李嘉佑表示，年齡是濕性老年黃斑病變最大風險因素，60歲以上的早期或中期的發病率高達25.3%，晚期亦有2.4%。其他會影響眼睛的原因包括心血管病、三高、吸煙、長時間於戶外接觸猛烈陽光，以及家族遺傳。
血管增生滲漏
黃斑點是視網膜中央感光細胞最密集的地方，主責中心視力。隨年紀增長，黃斑點或出現萎縮退化，如代謝物積聚於黃斑區，視力會慢慢變差，此為乾性老年黃斑病變，佔個案約九成；如果黃斑點下脈絡膜出現血管增生，並滲漏出血，即為濕性老年黃斑病變，沒有及時妥善處理的話可永久破壞中心視力，而老年黃斑病變致失明的個案，九成屬於此類。
嚴重可見黑影
患者早期會出現顏色辨別能力降低、對比度減低情況；如發展至中期，會見到直線變曲；晚期的話，視野中央會出現黑影。李嘉佑續指，「不少患者只有單邊眼睛出問題，如沒有蓋上一邊眼作比較的話，未必可以察覺徵狀。」
濕性老年黃斑病變未能根治，但若及時接受持續治療，可以控制病情穩定視力。「治療方法有激光治療、光動力治療，以及最常用的眼內注射藥物。注射血管內皮生長因子抑制劑(anti-VEGF)，可減少病理性新生血管形成，減低血管滲漏和出血，控制病情保存視力。」治療首三個月須每月注射一次，之後按患者情況定期每2至3個月注射一次，或者定期監察，有需要時注射。研究指出及早開始治療，以及愈頻密接受注射治療，對視力改善及控病效果愈好。
視力下降三成
香港視網膜病變協會一項針對正接受眼內注射治療患者的調查，當中超過九成患者是60歲以上人士，平均確診年期為3年，接近全數於醫管局診所覆診，近半同時於私家診所覆診。調查發現，因為居家避疫，患者平均最長13天沒有出門，亦有18%受訪者因疫情延遲覆診，主因是擔心受感染。根據醫生診斷，35%人出現視力下降，而且平均下降達三成，當中31%是因延遲接受治療所致。家人可提醒長者延誤治療的嚴重性，並協助按時覆診。
及早開始治療
另一調查發現醫管局患者排期接受首劑治療平均需時2個月，推算完成首階段3劑治療則需半年，或影響治療成效；同時為減輕患者到公營醫院覆診而染疫的擔憂，香港視網膜病變協會推行「眼內注射藥物資助計劃」，正於醫管局輪候眼內注射藥物的患者即可參加，只須支付與醫管局相若的費用，便可到私家眼科醫生診所接受治療，每名受助人可於一年內獲得最多4針資助。詳情可致電3482 1976查詢。