視神經脊髓炎 復發可致殘

視神經脊髓炎譜系病(NMOSD)是一罕見的自體免疫疾病，目前香港約有300名患者。疾病每次復發，都可能引致患者更嚴重的殘障，惟最新、可以預防復發率接近100%的藥物費用高昂，仍屬於自費藥物，並非一般人能夠負擔。 視神經脊髓炎患者Shirley於2004年發病，突然由腰痛到腳，當時醫學界對此症認識不深，她向骨科、脊醫、跌打求醫都不能找出病因。情況持續一年後，工作時突然左眼出現視野缺失，惟眼科醫院只告訴她神經線發炎，會自行復原，未有跟進。到2006年Shirley懷孕，疾病又復發，攻擊她的眼睛，視力愈來愈差，眼科醫生懷疑她患的是多發性硬化症(MS)，發病時入院注射類固醇，平時自行注射干擾素，輾轉到2009年，才經過血液測試AQP4抗體，才確診NMOSD。

診斷有困難 腦神經科專科醫生李志仁表示，NMOSD是一個歷史較短的疾病，以前多被視為MS的變體，直至2004年發現AQP4抗體才證實是獨立的疾病。「診斷困難的原因有二，其一是NMOSD可影響中樞神經任何地方，最典型是眼矇、手腳痺痛無力，但亦有患者不停打嗝、嘔吐，他們有機會先看普通科或腸胃科，而不是腦神經科。另外，MS、髓鞘少突膠質細胞蛋白抗體病等都會引致中樞神經炎症及相似病徵，醫生需要驗血、磁力共振、腰椎穿刺才能確診。現時檢查較普及，確診比以往快得多。」 新藥防九成復發 治療NMOSD主要是復發時的急性治療，及平時的預防復發治療。李志仁指出，急性治療包括高劑量類固醇、俗稱洗血的血漿置換，以及免疫球蛋白，「NMOSD復發率很高，而每次復發都可造成殘障，所以防止復發很重要。預防復發傳統會使用壓抑免疫系統藥物，近年則多了生物製劑，包括B淋巴細胞治療、C5輔體抑制劑，以及白介素6抑制劑3類。」傳統壓抑免疫系統藥物只有約五成機會制止復發，B淋巴細胞治療約有七至九成，而C5輔體抑制劑對比安慰劑，可抑制復發機率逾九成，成效較高，惟藥費高昂。