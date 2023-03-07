詳細剖折4種數字減肥法(三) 211擺盤易入門 要學識靈活運用

肥胖與飲食有很大關係，分量之外，所揀的食物及比例亦很重要，譬如食物金字塔便提供了一些健康飲食的指引，而在台灣十分流行的211擺盤減肥法，就是改良自哈佛大學的健康飲食餐盤，透過控制一餐的飲食比例，達到減重效果。

食物分四等份

211擺盤平衡法要求每餐的蔬菜、全穀類及蛋白質的比例為 2比1比1，也就是說將所食物分為四等份，當中蔬菜要佔2份，全穀類和蛋白質則各佔1份。同時，進食的次序亦有要求，開飯前要喝1杯水，吃飯期間要再多喝1杯，並且要先吃蛋白質，然後是蔬菜，最後吃全穀類。