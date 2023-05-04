調查：七成半人認為維持健康費用高 虛擬診症成新常態

本港的生活成本持續上脹，近日一項調查指出，75%港人認為生活成本過高導致維持健康的費用過高，而虛擬診症則已成現時的新常態。

調查訪問逾千人，以了解其健康狀況及憂慮。

訪問 1,100 人

信諾環球於今年一月進行《生活成本上漲下維持健康——香港調查報告 2023》，訪問1,100名香港市民，以了解其健康狀況及憂慮。結果發現，受訪者最擔心的為通脹及經濟，有37%，而失業有12%，醫療保健則排第三，有11%。

另外，有75%受訪者認為生活成本導致維持健康的費用過高，包括醫療開支及其他保健活動費用，74%認為他們僅僅足以或較難應付自己和家人的醫療需求。