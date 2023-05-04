調查：七成半人認為維持健康費用高 虛擬診症成新常態

本港的生活成本持續上脹，近日一項調查指出，75%港人認為生活成本過高導致維持健康的費用過高，而虛擬診症則已成現時的新常態。
訪問1,100人
信諾環球於今年一月進行《生活成本上漲下維持健康——香港調查報告 2023》，訪問1,100名香港市民，以了解其健康狀況及憂慮。結果發現，受訪者最擔心的為通脹及經濟，有37%，而失業有12%，醫療保健則排第三，有11%。
另外，有75%受訪者認為生活成本導致維持健康的費用過高，包括醫療開支及其他保健活動費用，74%認為他們僅僅足以或較難應付自己和家人的醫療需求。
虛擬診症興起
疫情下興起虛擬診症，有59%受訪者表示在過去兩年曾使用電子醫療服務，顯示虛擬診症已成後疫情時代的新常態。有36%受訪者表示，生病時難以立即預約醫生就診，29%為在晚間、周末或公眾假期較難求醫。29%人曾以網上方式預約醫療服務，25%人曾通過電話或虛擬方式就健康狀況諮詢醫生，調查亦發現年輕一代較傾向使用電子醫療服務。
成效不相伯仲
約四成受訪港人認為實體和虛擬診症在多方面成效不相伯仲，當中包括預約安排的簡便度(45%)，以及達到情感體驗方面的要求，包括醫生同樣會耐心傾聽和理解(44%)，醫生同樣會給予適當關注和願意付出時間(44%)，以至跟進治理(44%)。