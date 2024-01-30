熱門搜尋:
23條立法 美斯訪香港 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-30 17:15:38

調查：港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家

分享：
調查：港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家

調查：港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家

手握力被視為整體的健康指標，與肌肉力量、免疫系統健康、慢性病風險和壽命等有關。健康品牌Humansa仁山優社今公布一項手握力調查，雖港人的手握力普遍達平均水平，但低於大部分發達國家，情況令人擔心。

港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家

仁山優社於去年向2,343名港人進行手握力測試。

仁山優社於去年11219日期間，向2,343名來自不同背景、年齡由14歲至86歲的人士進行手握力測試，並向參加者了解其運動頻率、強度和日常飲食習慣。

 

港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家 港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家

男女握力情況相似

結果顯示，男女的握力情況相似，普遍於成年初期達到高峰並於中年時保持穩定的水平，惟隨年齡增長，握力強度便逐漸下降。參與調查的女性平均握力在3540歲之間便開始下降，而男性的握力則在50歲左右轉弱。另外，就2040歲的黃金年齡層而言，香港巿民握力與新加坡、馬來西亞和泰國等亞洲主要國家相若，但較日本、歐洲、北美和澳洲等發達地區疲弱。

另外，調查亦發現有超過三成人握力屬於「弱」的類別；超過兩成人表示從不運動，超過五成半人只進行低強度運動。

港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家

鄭子俊(右)指港人握力低於大部分發達國家。

握力比血壓更有效預測生命周期

Humansa營運負責人兼醫生鄭子俊指，有研究顯示，握力比血壓更有效預測生命周期，「令人關注的現實情況是，香港人口預期壽命雖穩定增長，握力卻低於大部分發達國家。壓力、工作與生活失衡、缺乏運動以及不良的飲食習慣等因素都被認為是導致個人握力減弱的因素。」

Ad Block
預防腺病毒方法包括多做運動及均衡飲食（am730製圖） 預防腺病毒方法包括多做運動及均衡飲食（am730製圖） 預防腺病毒方法包括多做運動及均衡飲食（am730製圖） 預防腺病毒方法包括多做運動及均衡飲食（am730製圖） 預防腺病毒方法包括多做運動及均衡飲食（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受