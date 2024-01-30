調查：港人手握力過早下降 遠低於大部分發達國家

手握力被視為整體的健康指標，與肌肉力量、免疫系統健康、慢性病風險和壽命等有關。健康品牌Humansa仁山優社今公布一項手握力調查，雖港人的手握力普遍達平均水平，但低於大部分發達國家，情況令人擔心。

仁山優社於去年11月2至19日期間，向2,343名來自不同背景、年齡由14歲至86歲的人士進行手握力測試，並向參加者了解其運動頻率、強度和日常飲食習慣。

男女握力情況相似

結果顯示，男女的握力情況相似，普遍於成年初期達到高峰並於中年時保持穩定的水平，惟隨年齡增長，握力強度便逐漸下降。參與調查的女性平均握力在35到40歲之間便開始下降，而男性的握力則在50歲左右轉弱。另外，就20至40歲的黃金年齡層而言，香港巿民握力與新加坡、馬來西亞和泰國等亞洲主要國家相若，但較日本、歐洲、北美和澳洲等發達地區疲弱。

另外，調查亦發現有超過三成人握力屬於「弱」的類別；超過兩成人表示從不運動，超過五成半人只進行低強度運動。