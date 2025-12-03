豆漿蛋白質豐富有四大功效 虛寒體質要小心 但加入呢兩樣食物就解決到？

豆漿蛋白質含量豐富而且低脂，成為近年的受歡迎飲品，不過豆漿性寒，如果平日腸胃屬虛寒體質，易有大便稀爛問題，過量飲用可能會導致腹瀉及腹痛等症狀，造成反效果。

補虛潤燥、清肺化痰 《本草綱目》中記載，「豆漿利水下氣、治諸風熱、解諸毒」，豆漿有補虛潤燥、清肺化痰的功效，亦可通腸利便，但由於豆漿性寒，無論體質如何，也切忌過量飲用。豆漿含有豐富的植物性蛋白，同時有維他命A、B、大豆異黃酮、皂素、大豆卵磷脂、膳食纖維、磷、鐵、鋅等營養，其不含乳糖而且容易消化，因此乳糖不耐症患者可考慮以豆漿取代牛奶。豆漿不含膽固醇，就算是關注心血管健康人士也可以放心飲用。

啱晒減肥人士 每100毫升豆漿只有約56卡路里，含有豐富的膳食纖維，可增加飽肚感，更可防止便秘，而大豆異黃酮和大豆肽有助於促進脂肪代謝，幫助燃燒體內脂肪，非常適減肥人士飲用。

豆漿的四大功效 促進腦部健康 ： Omega3 脂肪酸可降低失智風險，鎂及鈣則可降低腦血脂，防止腦栓塞及腦出血。 維持心血管健康： 豆腐含有的鉀可防止高血壓及維持規律心跳，其他營養也有效降低血管中的膽固醇，防止高血壓和冠心病。 紓緩更年期不適： 大豆異黃酮可幫助補充更年期女性減少的雌激素，減少潮熱等不適症狀。 預防糖尿病： 有研究發現，大豆異黃酮可降低血糖水平，改善糖耐量，對糖尿病非常友善。

腸胃虛寒注意！！！ 不過，雖然豆漿的好處非常多，但腸胃虛寒體質之人士應特別小心。豆漿性質卻偏寒涼，如果平日有大便稀溏及易有軟便問題、大便不成形的人士，則不應飲太多，否則易有腹瀉、腹痛等症狀。中醫建議，腸胃虛寒體質者可在豆漿中加入茯苓及淮山粉，有利水滲濕、健脾安神的功效，可溫胃、散寒，改善腹瀉及腹痛。