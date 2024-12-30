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健康
2024-12-30 00:00:00

賀年食品卡路里｜蘿蔔糕/年糕/芋頭糕/黃金糕 邊款新年食物最肥？

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農曆新年食物 蘿蔔糕/年糕/芋頭糕/黃金糕 邊款賀年食品卡路里最高？（am730製圖）

農曆新年食物 蘿蔔糕/年糕/芋頭糕/黃金糕 邊款賀年食品卡路里最高？（am730製圖）

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農曆新年蛇年將至，少不免食農曆新年賀年食物及零食，一不小心就會增磅。如果想維持身型，首先要知道各款賀年糕點的熱量，才不會食得太多。黃金糕、椰汁年糕、芋頭糕、年糕、蘿蔔糕，那一款傳統賀年食品卡路里最高？

農曆新年食物卡路里 1. 黃金糕

熱量最高的是黃金糕，一件就已經有141卡路里，相等於大半碗白飯。

農曆新年食物卡路里 2. 椰汁年糕

椰汁年糕亦不弱，一件有136.5卡路里。黃金糕及椰汁年糕均使用大量的糖、糯米粉、粘米粉及椰汁製成，如果不想體重增加太多，就應少食為佳。

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農曆新年食物卡路里 3. 芋頭糕

排第三位的是芋頭糕，一件約有80卡路里，如果想食得比較健康，就可以自製，自行調整臘肉分量，或選用瘦臘肉，都可以降低脂肪及鈉含量。

農曆新年食物卡路里 4.年糕

普通年糕一件約有78卡路里，雖然年糕的熱量較低，但如果在煎的時候沾上蛋漿，及加入大量油分，可能會增加其熱量，別因年糕熱量較低就大吃特吃。

賀年食物卡路里，芋頭糕一件約有80卡路里 賀年食物卡路里，煎蘿蔔糕一件約有65卡路里，蒸蘿蔔糕一件約有43.5卡路里 賀年食物卡路里，年糕一件約有78卡路里

農曆新年食物卡路里 5.蘿蔔糕

煎蘿蔔糕一件約有65卡路里，如果只蒸不煎，卡路里則只有43.5，屬於較健康的選擇。但如果入面有大量臘肉及臘腸，都會令熱量提升，因此自製蘿蔔糕時，可選擇較瘦的臘肉及臘腸，另外都可以加入瑤柱、冬菇及蝦米等熱量較低的材料。

煎蘿蔔糕技巧｜零失敗5大方法！金黃香脆＋唔黏鑊技巧

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