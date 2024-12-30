農曆新年蛇年將至，少不免食農曆新年賀年食物及零食，一不小心就會增磅。如果想維持身型，首先要知道各款賀年糕點的熱量，才不會食得太多。黃金糕、椰汁年糕、芋頭糕、年糕、蘿蔔糕，那一款傳統賀年食品卡路里最高？

椰汁年糕亦不弱，一件有136.5卡路里。黃金糕及椰汁年糕均使用大量的糖、糯米粉、粘米粉及椰汁製成，如果不想體重增加太多，就應少食為佳。

熱量最高的是黃金糕，一件就已經有141卡路里，相等於大半碗白飯。

農曆新年食物卡路里 3 . 芋頭糕

排第三位的是芋頭糕，一件約有80卡路里，如果想食得比較健康，就可以自製，自行調整臘肉分量，或選用瘦臘肉，都可以降低脂肪及鈉含量。

農曆新年食物卡路里 4. 年糕

普通年糕一件約有78卡路里，雖然年糕的熱量較低，但如果在煎的時候沾上蛋漿，及加入大量油分，可能會增加其熱量，別因年糕熱量較低就大吃特吃。