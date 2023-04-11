資助基層 接受物理治療

有不少疾病或傷患，在治療之後都需要物理治療，以助回復正常機能，可是一個完整的物理治療療程往往需要逾10節物理治療，而每節需花費數百至數千元，令不少患者卻步。香港港安醫院—司徒拔道剛推出「馮梁雁來慈善計劃」，資助基層市民接受6至12次物理治療療程，患者每節只需100港元便可。

需要物理治療的情況有不少，例如關節置換手術之後、中風後的3至6個月、患有慢性關節炎、運動創傷、慢性痛症、曾接受乳癌手術而出現淋巴水腫的婦女、曾進行心臟手術經醫生建議康復治療的病人，以及患有尿失禁、子宮下垂或陰道鬆弛的女性等。物理治療師會按照患者病情的嚴重程度來決定療程節數，慢性或急性痛症病人一般為6至12 次，而女士如需要使用盆底肌強化儀器，一般為6至8 節。

其中一位計劃受惠者周女士，去年中一次搬重物時弄傷手臂，肩膊痺痛，持續大半個月仍未好轉，於是尋找治療方法。她留意到馮梁雁來慈善計劃便即時申請，一個月內獲批，得到10節資助，於港安醫療中心—太古坊做物理療。物理治療師先以儀器助周女士鬆弛肌肉，再教她一些拉筋動作和肌肉強化運動，現已康復八成。

資助計劃服務對象廣泛，需經醫管局或非牟利團體轉介並通過入息審查即可申請，有需要人士可瀏覽以下網頁。