起身心跳加速？每分鐘超過70次或有問題 注重休息及帶氧運動保養心臟

不知道有沒有試過早上起床後感覺到心跳加快，甚至有輕微頭暈感覺？如果這個症狀長期出現，或表示身體出現問題，必須注意！可能出現的問題包括甲狀腺功能亢進、自律神經失調、貧血、糖尿病，當然，起床過程太急速用力過大都會有這些情形。

起身心跳加速原因

一般來說，當運動量提升，如由靜止開始轉走路甚至跑步等，心跳便會加快，將更多氧氣和養分送到肌肉，但如在靜止的時候也會心跳太快，便代表身體有毛病，尤其起床之時。睡眠時心跳率正常會減慢，只剩下每分鐘40次也不足為其，因此甫起床量度心跳發覺超過每分鐘70次，便可能有問題。