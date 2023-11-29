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健康
2023-11-29 12:00:00

起身心跳加速？每分鐘超過70次或有問題 注重休息及帶氧運動保養心臟

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起身心跳加速？係時候保養心臟

起身心跳加速？係時候保養心臟

不知道有沒有試過早上起床後感覺到心跳加快，甚至有輕微頭暈感覺？如果這個症狀長期出現，或表示身體出現問題，必須注意！可能出現的問題包括甲狀腺功能亢進、自律神經失調、貧血、糖尿病，當然，起床過程太急速用力過大都會有這些情形。

起身心跳加速原因

一般來說，當運動量提升，如由靜止開始轉走路甚至跑步等，心跳便會加快，將更多氧氣和養分送到肌肉，但如在靜止的時候也會心跳太快，便代表身體有毛病，尤其起床之時。睡眠時心跳率正常會減慢，只剩下每分鐘40次也不足為其，因此甫起床量度心跳發覺超過每分鐘70次，便可能有問題。

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心跳快原因或是甲亢糖尿病

甲狀腺功能亢進會使整體新陳代謝加快，所以心跳率也會受影響而提高；至於糖尿病人也可能因為睡覺空腹太久，令血糖低而出現頭暈、冒冷汗、心咷加速等徵狀；當然，心臟本身出現問題如心房顫動等心律不整疾病，都可以出現心跳加速。

糖尿病患者血糖或忽高忽低，易出現心跳加快。

糖尿病患者血糖或忽高忽低，易出現心跳加快。

高血壓人士宜起床後減慢動作

而起床時太快或用力過猛，如衝入廁所小便，令身體一下子加重負荷，雖然不是疾病，但對心臟也是一個不好的習慣，故起床時不妨減慢速度，讓身體慢慢適應節奏，尤其本身患有高血壓人士應更加要留意。

留意休息飲食運動

維持心臟健康，需要注重休息，適時減壓，不過要勞。適當的帶氧運動，可以增加心肺功能，保持良好血液循環，提升血管彈性，自然可減低心血管疾病的風險。即使有運動，飲食上亦應要少鹽少油少糖，均衡飲食，減低三高風險才是護心之道。

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