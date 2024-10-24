超加工食物難避免 與其完全不吃 倒不如學習揀啱較健康的選擇

近年有不少研究指經常食用超加工食物會對健康產生壞影響，但有時出外用膳或因為貪方便，難以避免將各種超加工食物吃進肚子。一批專家便發表意見書，指針對超加工食物的研究很多時都有偏差，建議只要避開部分尤其不健康的種類，如加工熟肉、熱狗、含糖飲料及鹹味零食，比起完全避免食用超加工食物更容易實行。

加工及成分存在差異

近年有愈來愈多研究顯示，經常及大量食用超加工食物會對健康產生嚴重影響，包括提高整體死亡風險、增加罹患失智症的機會，以及帶來二型糖尿病等疾病。而一項在《 European Journal of Clinical Nutrition》的研究就提出，很多關於超加工食物及相關健康風險的研究均沒有考慮加工及成分的差異。

報告認為，一般的分析基於大量假設，例如假定食物攝取量、食物成分、儲存方法及烹飪等均不會影響數值，但實際上卻非如此，因為烹煮方式、冷凍及添加營養等都會屬於「加工」程序，惟不一定意味是「不健康」。