超聲波引導微創手術 根治靜脈曲張

我們下肢的靜脈血管，是由一個靜脈網絡所構成，包括淺層靜脈、深層靜脈和穿靜脈。當靜脈內的壓力增大，令靜脈瓣膜出現閉合不全，便有可能引致血液倒流和積聚，並形成靜脈曲張。近年除了以傳統手術處理，也可在超聲波引導下進行微創手術治療。

外科專科醫生陳永康表示，靜脈曲張是一種漸進式疾病，發生在淺層靜脈例如大隱靜脈或小隱靜脈，除了外觀問題，病情也可能隨時間而惡化，發展成「慢性靜脈功能不全」。

靜脈曲張徵狀

病人除了下肢血管凸起，還可能會出現其他病徵如：

1. 下肢疲倦、抽筋，有「腳重重」的感覺以及水腫。

2. 曲張的靜脈亦有機會容易受傷出血及發炎。

3. 皮膚痕癢、濕疹，出現啡斑或硬化。

4. 皮膚潰瘍及結疤。

5. 長期的皮膚潰瘍可引致惡性病變。

女性較高危

「靜脈曲張是常見的問題，可影響多達15%至20%的成年人，」陳永康說，「一般高危因素包括肥胖、長時間站立或坐著等，在男女身上都可發生，但女性患者比男性多，比例約7:3。」女性患者較多的原因可能有幾個因素，「例如職業，因社會上較多女性會從事服務性行業如售貨員、接待員和其他一些需長時間站立的職業如教師、護士等。又例如懷孕、女性荷爾蒙的影響，也可能和靜脈曲張有關。」