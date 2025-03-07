超聲波引導微創手術 根治靜脈曲張

我們下肢的靜脈血管，是由一個靜脈網絡所構成，包括淺層靜脈、深層靜脈和穿靜脈。當靜脈內的壓力增大，令靜脈瓣膜出現閉合不全，便有可能引致血液倒流和積聚，並形成靜脈曲張。近年除了以傳統手術處理，也可在超聲波引導下進行微創手術治療。
外科專科醫生陳永康表示，靜脈曲張是一種漸進式疾病，發生在淺層靜脈例如大隱靜脈或小隱靜脈，除了外觀問題，病情也可能隨時間而惡化，發展成「慢性靜脈功能不全」。
靜脈曲張徵狀
病人除了下肢血管凸起，還可能會出現其他病徵如：
1. 下肢疲倦、抽筋，有「腳重重」的感覺以及水腫。
2. 曲張的靜脈亦有機會容易受傷出血及發炎。
3. 皮膚痕癢、濕疹，出現啡斑或硬化。
4. 皮膚潰瘍及結疤。
5. 長期的皮膚潰瘍可引致惡性病變。
女性較高危
「靜脈曲張是常見的問題，可影響多達15%至20%的成年人，」陳永康說，「一般高危因素包括肥胖、長時間站立或坐著等，在男女身上都可發生，但女性患者比男性多，比例約7:3。」女性患者較多的原因可能有幾個因素，「例如職業，因社會上較多女性會從事服務性行業如售貨員、接待員和其他一些需長時間站立的職業如教師、護士等。又例如懷孕、女性荷爾蒙的影響，也可能和靜脈曲張有關。」
保守治療延緩惡化
避免靜脈曲張惡化，處理方法一般可分為保守治療和手術治療。保守治療包括改善生活習慣、控制體重、避免穿高跟鞋、避免長期站立或坐著、多做適量運動增加下肢肌肉力量及促進血液回流等。此外也可在醫護人員指導下穿著壓力襪，對小腿肌肉施加壓力，有助預防靜脈曲張出現或延緩靜脈曲張惡化。
手術分兩大類
「若選擇手術，現時可考慮傳統手術或微創手術。傳統手術主要是大隱靜脈高位結紮及抽取手術，需要在股溝及膝上各開一個切口，然後將整條大隱靜脈抽出。」陳永康說。
至於微創手術，主要是「超聲波導引靜脈腔內手術」，陳永康指，「做法是在超聲波引導下，在膝頭內側位置的皮膚上開一個約5毫米的小切口，將導管放入病變的大隱靜脈內，往上推進至大隱靜脈及深層股靜脈的匯入點。然後通過釋放熱能(可用射頻或激光)或注入黏合劑，將大隱靜脈閉合，防止倒流，改善靜脈曲張的情況。之後血液會改由附近健康的靜脈回流心臟。」
唯一根治方法
陳永康表示，微創手術比起傳統手術創傷性較低，術後痛楚較少，也可減低皮膚瘀腫，令康復時間較快及降低復發率。「不論哪種手術，目的或預期效果都是根治靜脈曲張倒流的情況，減輕病徵帶來的不適，以及減少併發症的出現。而暫時來說，手術也是唯一可根治靜脈曲張的方法。」