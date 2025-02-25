越南人肥胖率比日本人更低？不喝湯易肥38%！拆解3大越南飲食關鍵

越南人的主食總是吃飯和米製品，但為何不導致肥胖呢？有醫生發現，越南人普遍纖瘦，而且其肥胖率低，甚至比日本人更低。他分析後發現全因越南人飲食的3大關鍵。

3大越南飲食關鍵愈吃愈瘦

減重醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，根據《全球營養報告》，越南成年女性的肥胖率僅為3.3%，男性則為2.2%，與日本5%的肥胖率相比，顯示兩者差異。此外，與台灣18%及許多西方國家超過30%的肥胖率相比，這一數據堪稱「奇蹟」。

儘管越南人每日享用河粉等澱粉類食物，但越南人亦普遍纖瘦，肥胖率低於日本。蕭醫生深入研究後，便發現原因是飲食中的3大關鍵因素：

1. 攝取大量湯品

常見的觀念認為「喝湯會導致體重增加」，但研究顯示，經常攝取湯類食品與較低的肥胖風險密切相關。

曾有一項針對美國成年人的調查發現，不喝湯的人群面臨的過重或肥胖風險比常喝湯者高出近38%。

2. 生菜作為飲食的核心

在越南料理中，生菜並非僅僅作為裝飾，而是與主餐相輔相成。

研究顯示，每日攝取四份以上蔬菜的人，體重增加的風險相較於低攝取者可低73%。

生菜富含水溶性膳食纖維，與湯的水分結合，有效抑制部分醣類和膽固醇的吸收。所以，建議在攝取澱粉前，應先攝取相當於兩拳頭大小的蔬菜，並搭配茶水，形成有效的膠質。

3. 抗營養素的影響