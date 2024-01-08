跌倒手掌撐地卻骨折 「鋼板固定復位治療」恢復手部活動力

52歲的毛女士下樓時不小心跌倒，下意識地用右手撐向地板，一陣劇痛後發現手掌直接腫起來，同時還伴隨著劇烈疼痛，手好像也不太能彎曲，一彎就痛，因此朋友們趕快將她送至醫院急診。急診醫生幫毛女士照X光發現其右手第二掌骨粉碎性骨折合併錯位(斷成3塊)，立刻聯絡整形外科醫生協助處理。考量毛女士工作性質需要使用大量手部動作，故採用術後可盡早進行復健和活動的「微創掌骨鋼板復位內固定手術」，整個手術過程包含麻醉與恢復催醒僅耗時1.5小時。

常見手部骨折 跌倒原因比例高 仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科王思翰醫生表示，手部骨折可分為手掌骨折及手指骨折，約佔所有骨折的1/10，其中又以遠端指骨骨折的比例為最高，且男性手部骨折比例也較女性高，一般常見手部骨折的原因，在30歲前通常是運動傷害或電單車車禍，40至50歲多半是工作造成工傷意外，大於60歲的手部骨折則是跌倒的比例最高。

手部骨折症狀一次看 嚴重恐影響往後手部活動 王思翰醫生表示，常見手部骨折症狀為：骨折部位腫脹瘀血、疼痛及按壓後疼痛、手部變形或無法正常活動手指、與正常一側相比手指變短、握拳時手指會跨越相鄰手指或無法握緊，以及指關節凹陷。除了手部全面性理學檢查外，手部正面及側面(斜向)的X光片也很重要，醫生必須判斷骨折實際位置以及是否靠近關節面，如果骨折位置非常靠近關節面就可能會影響以後手部活動，術後即早復健就顯得更為重要。