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健康
2024-01-08 13:30:05

跌倒手掌撐地卻骨折 「鋼板固定復位治療」恢復手部活動力

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骨折

常見手部骨折症狀為：骨折部位腫脹瘀血、疼痛及按壓後疼痛、手部變形或無法正常活動手指、與正常一側相比手指變短、握拳時手指會跨越相鄰手指或無法握緊，以及指關節凹陷。

52歲的毛女士下樓時不小心跌倒，下意識地用右手撐向地板，一陣劇痛後發現手掌直接腫起來，同時還伴隨著劇烈疼痛，手好像也不太能彎曲，一彎就痛，因此朋友們趕快將她送至醫院急診。急診醫生幫毛女士照X光發現其右手第二掌骨粉碎性骨折合併錯位(斷成3)，立刻聯絡整形外科醫生協助處理。考量毛女士工作性質需要使用大量手部動作，故採用術後可盡早進行復健和活動的「微創掌骨鋼板復位內固定手術」，整個手術過程包含麻醉與恢復催醒僅耗時1.5小時。

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常見手部骨折 跌倒原因比例高

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科王思翰醫生表示，手部骨折可分為手掌骨折及手指骨折，約佔所有骨折的1/10，其中又以遠端指骨骨折的比例為最高，且男性手部骨折比例也較女性高，一般常見手部骨折的原因，在30歲前通常是運動傷害或電單車車禍，4050歲多半是工作造成工傷意外，大於60歲的手部骨折則是跌倒的比例最高。

跌倒

大於60歲的手部骨折則是跌倒的比例最高。

手部骨折症狀一次看 嚴重恐影響往後手部活動

王思翰醫生表示，常見手部骨折症狀為：骨折部位腫脹瘀血、疼痛及按壓後疼痛、手部變形或無法正常活動手指、與正常一側相比手指變短、握拳時手指會跨越相鄰手指或無法握緊，以及指關節凹陷。除了手部全面性理學檢查外，手部正面及側面(斜向)X光片也很重要，醫生必須判斷骨折實際位置以及是否靠近關節面，如果骨折位置非常靠近關節面就可能會影響以後手部活動，術後即早復健就顯得更為重要。

手掌骨折

手部骨折手術部分可分為鋼板固定和鋼釘固定兩種方式，皆能夠達到良好穩定度。

骨折手術有2 客製化手部復健動作達良好治療成效

王思翰醫生指出，手部骨折手術部分可分為鋼板固定和鋼釘固定兩種方式，皆能夠達到良好穩定度，術後鋼板無須取出，鋼釘則依據每位病患骨折愈合狀況不同，約48周後於門診拔除即可。針對手掌骨的骨折會比較建議使用鋼板固定，因為強度比較夠，術後大約2周即可開始活動並進行復健，會讓關節僵硬的機會降得更低。除了手術處理之外，術後復健亦是非常重要的一環，醫生會為每位病患客製化手部復健動作，讓病患在最短時間內恢復良好的活動度。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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