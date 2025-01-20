跌倒手肘受傷不可大意！「1棘手併發症」恐害關節永久受損

手肘跌倒是常見的意外事故，但可能引發嚴重的併發症。一名七旬翁因為不慎跌倒，導致手肘出現複雜的三聯症，包括肘關節完全脫位、尺骨冠狀突骨折及橈骨頭骨折等多重損傷。這類複雜性骨折若未能獲得適當治療，不僅會造成患者極大痛苦，更可能導致永久性關節功能受損，嚴重影響生活質素。
手肘三聯症治療難度高 三步驟重建恢復關節順暢
仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心徐振恆醫生表示，手肘三聯症是一種相當棘手的創傷形態，需要精準的手術計劃及專業的醫療團隊合作。治療過程分為三大關鍵步驟：首先必須重建及穩固尺骨冠狀突骨折，這是恢復關節穩定性的基礎；接著修復橈側側副韌帶，此步驟對於日後關節活動至關重要；最後則是修復橈骨頭骨折，以確保關節活動的順暢性。
徐振恆醫生強調，每個步驟都必須精準執行，任何細節的疏忽都可能影響治療成效。手術中運用先進的微創技術及精密器材，不僅能減少手術創傷，更能加速術後康復。
復健計劃是康復關鍵 這樣做重返健康
手術成功只是康復的第一步，後續的復健計劃更是關鍵。醫療團隊為患者量身打造循序漸進的復健方案，結合物理治療、職業治療等多元方式。復健初期著重於消腫止痛，逐步增加關節活動度；中期則強化肌力訓練，改善關節穩定性；後期更加入日常生活動作練習，協助患者重建生活自理能力。
徐振恆醫生特別提醒，復健過程中要避免過度使用或不當動作，需要嚴格遵照專業建議進行。除了院內復健，醫療團隊也會教導居家運動及生活注意事項，協助患者建立正確的運動習慣及生活模式。透過專業的醫療照護及患者的積極配合，大多數病患都能在3至6個月內逐步恢復手肘功能，重返正常生活。
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