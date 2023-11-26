跌倒｜髖部骨折痛到不能走 「微創骨髓內釘固定復位」恢復更快

高齡87歲婦女在家跌倒，造成右邊臀部疼痛而無法走路。就醫檢查為髖部「近端股骨骨折」，考量年齡因素，與病人家屬討論後，實施「微創骨髓內釘固定復位」手術，術後第二天病人就可以下床站立。
高齡髖部骨折 微創手術復位恢復比傳統快
台中慈濟醫院骨科陳明慶醫生指出，髖部骨折較多發生於高齡女性。他舉臨床個案，年長者髖部骨折常發生在股骨頸或轉子間，張姓老婦則是在近端股骨轉子間骨折，一般治療以開放性復位及內固定方式為主，傳統手術使用鋼板固定，隨微創手術及醫材進步，近年已有「骨髓內釘」置入並搭配骨水泥，手術傷口僅2.5至4公分，恢復時間比用鋼板更快。
微創骨髓內釘固定復位 傷口小、術後隔天可下床
陳明慶醫生說明「微創骨髓內釘固定復位」，是從股骨近端置入髓內釘至骨髓腔，在疏鬆骨質灌入骨水泥，加強穩固髓內釘系統，力學強度和支撐皆優於鋼板系統。他比較，鋼板固定手術傷口往往超過十公分，肌肉破壞較多、感染風險自然高，相對復原時間長；微創置入髓內釘優點在傷口小，肌肉破壞少，術後隔天能下床站立，約3個月後就能正常走路。
平日骨鬆保健 遠離肌少症
陳明慶醫生提醒，女性停經後要多攝取高鈣食物、多一點日照，延緩骨質疏鬆，配合肌力訓練遠離肌少症。冬季來臨，老人行動較不靈敏，家人要注意上下床安全，最好增設扶手，降低跌倒機率。
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