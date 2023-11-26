跌倒｜髖部骨折痛到不能走 「微創骨髓內釘固定復位」恢復更快

高齡髖部骨折 微創手術復位恢復比傳統快

台中慈濟醫院骨科陳明慶醫生指出，髖部骨折較多發生於高齡女性。他舉臨床個案，年長者髖部骨折常發生在股骨頸或轉子間，張姓老婦則是在近端股骨轉子間骨折，一般治療以開放性復位及內固定方式為主，傳統手術使用鋼板固定，隨微創手術及醫材進步，近年已有「骨髓內釘」置入並搭配骨水泥，手術傷口僅2.5至4公分，恢復時間比用鋼板更快。