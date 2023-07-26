跑步裝備｜馬拉松揀啱跑鞋、服裝、手錶 避免跑步受傷兼進步

跑步看似是一項最簡單的運動，只要提起雙腳跑便是。如果只為了郁動一下、跑半小時至一小時的話並無不可，但如果打算參加下月的渣打馬拉松賽事，並挑戰半馬，甚至全馬的話，使用一些合適的裝備，可以避免不必要的受傷風險。

跑步裝備｜跑鞋減震盪 可說是最重要的跑步裝備，用於保護雙腳，減低與地面的撞擊力度，設計上亦可切合跑步姿勢，提升效率。而跑鞋的選擇有很多，若屬初學者，或平時訓練使用，不妨選擇鞋底較厚的款式，更為舒適。若是訓練有素的跑者，可考慮一些薄底的跑鞋作比賽用，除了更輕巧之外，亦提供更強的路面觸感。

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跑步裝備｜服裝幫助排汗 想跑得更舒適，首選幫助排汗及快乾的質地，現時這類服裝多為聚酯纖維；同時應避免純棉衣服，雖然可吸汗，但未能做到快乾效果。上身衣服不宜太鬆身，以免與身體造成太多摩擦；下半身可因應個人需要，選擇壓力褲或傳統跑步短褲。腹股溝附近位置容易因為摩擦太多令皮膚受損，令你舉步維艱，尤其跑長途人士可事先塗抹一些凡士林。

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跑步裝備｜聽音樂可專注步伐 長跑是一項長時間不斷重複同一動作的運動，十分考驗意志，這時候聽些音樂，可以幫助專注自己的步伐，延長耐力，也提升一點運動樂趣。當然，選擇適合自己節奏的音樂也十分重要，就趁現在建立一個Playlist吧。