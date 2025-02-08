跑馬拉松後數小時內更感染？醫生揭4大習慣恐致免疫系統崩潰

本周日即將舉行的香港馬拉松，但馬拉松後的數小時免疫系統可能會受到影響，是最容易感染的時期！有醫生指出，雖然免疫力可以透過良好的生活習慣來培養，但過度或極端的習慣可能會適得其反。

做運動、曬太陽是雙面刃？ 減重醫生蕭捷健在其facebook上分享指， 免疫力的維持需要平衡，過度或不足的運動、睡眠、碳水攝取，甚至陽光暴曬，皆可能導致免疫系統的崩潰。以下是4大習慣可能導致免疫系統崩潰： 1. 運動頻率的重要性 正面影響： 適度運動可提升免疫力。研究指，每星期3至5次的中等強度運動(如快走或騎單車)，可增強自然殺手細胞(NK細胞)和T細胞的活性，加強對病原體的防禦。 負面影響： 過度運動可能產生反效果，長時間高強度運動(如馬拉松)會抑制免疫細胞功能，這被稱為「開窗理論」，使身體在運動後數小時內增加感染風險。 建議： 激烈運動後要注意休息，並在多人的地方佩戴口罩。

2. 碳水化合物的選擇 正面影響： 碳水化合物是免疫細胞的主要能量來源，長期極低碳水的飲食可能削弱免疫反應。 負面影響： 過量攝取精製澱粉會引發高血糖，抑制巨噬細胞功能，使免疫失調，增加肥胖風險。 建議： 選擇全穀類和番薯等優質澱粉，並平衡碳水攝取。

3. 睡眠時間的平衡 正面影響： 睡眠不足會降低T細胞活性和抗體產生，增加感染風險。 負面影響： 過多睡眠(超過9小時)可能導致慢性發炎，與免疫功能下降有關。 建議： 成年人建議保持7至9小時的睡眠，以促進免疫調節。 4. 維他命D和陽光暴曬 正面影響： 適度曬陽光有助於合成維他命D，對免疫細胞功能至關重要。如果維他命D不足會削弱對病原體的防禦力。 負面影響： 過度暴曬可能增加皮膚癌風險，過量補充維他命D(如超過每日4,000IU)可能導致高鈣血症，抑制免疫細胞活性。 建議： 每日攝取600至800IU維他命D，每周2至3次適度日曬。

運動後累足24小時？ 蕭醫生指，如果運動後感到疲憊超過24小時，或即使睡了8小時仍感到疲倦，這可能是過勞的訊號。找到適合自己的可持續生活節奏，並調整飲食和運動習慣，才能有效提升免疫力。