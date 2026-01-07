跨年食12粒青提可以轉運？營養師讚「啱啱好1份水果」：3類人留意

轉眼已是2026年，而在2025年跨年之際，社交媒體流傳「連續食12粒青提可以轉運」的說法，引發不少人跟風嘗試。董事基金會食品營養中心許惠玉主任指出，一般成人每天建議攝取2至3份水果，12至13顆葡萄正好是一份水果的量，有助補充膳食纖維、維生素C和E等營養素，不過葡萄也含糖分與鉀離子，糖尿病與腎功能不佳者盡量不要吃太多。

12 顆葡萄 =1 份水果 專家揭這優點

針對「跨年食12粒青提可以轉運」的說法，許惠玉主任受訪表示，這個數量其實正好符合營養學中「一份水果」的建議份量，平均約為12到13顆葡萄，若想要一天攝取2份水果，約可吃26顆左右，最多不超過30顆。她也建議，一份青提子可適量搭配優質蛋白質食物，例如200毫升的原味或無糖乳酪，不僅能中和青葡萄的酸味，還能同時補充到水果的膳食纖維，和優格的蛋白質與鈣質，對想控制體脂或低碳飲食者有益。

葡萄營養豐富 專家建議連皮同吃

至於青葡萄與黑葡萄的營養差異，許惠玉主任指出，兩者各有特色，外皮不同顏色代表多酚類等植化素含量的差異，具抗氧化與防癌潛力，其中紫葡萄的β-胡蘿蔔素(維他命A前驅物)較高，與青葡萄同樣富含維他命C與鉀離子，而青葡萄的維生素C和鉀離子較高，雖有助心臟健康，但腎功能不佳者需留意攝取量。

針對葡萄食用要點，她指出因葡萄含果酸，若與豆漿等蛋白質飲品大量混合後易產生結塊，可能導致腸胃不適或便秘，尤其消化道功能不佳者須留意，盡量連皮食用，因葡萄的植化素多集中在果皮中，若全部去皮，營養價值也會大幅降低，籽若是軟籽也可一同食用，含有維生素E。不易咀嚼的話，也可連皮帶籽打成果汁，有利於身體消化和吸收。