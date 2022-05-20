躁鬱症情緒兩極 難應付日常生活

躁鬱症屬較嚴重的情緒病，患者會出現躁狂及抑鬱兩種極端情緒。據2007年香港一項調查推算，每20名成年人便有一人患上躁鬱症，並不罕見。雖然此症有藥可醫，但其副作用或使患者的用藥依從性減低。
精神科專科醫生鄭柏榮表示，躁鬱症患者在狂躁發病時會變得過度亢奮或激動，表現過分自信，精力充沛，滿腦計劃；當抑鬱發作時，則情緒低落，對事物失去興趣，悲觀絕望，缺乏動力。「成因多為患者遺傳了躁鬱症基因，當遇到後天因素如疾病、壓力等，便可能誘發此症。」
市民認知不足
香港精神健康動力基金會一項約4,000人參與的調查發現，港人對躁鬱症認知偏低，近六成人不太認識躁鬱症，而「對人過度熱情」、「性慾增強/減退」是較少人知道的徵狀。精神科專科醫生李靖國指出一些受訪者的謬誤，「有人以為患者有較多時間處於躁狂狀態，其實出現的症狀及時續的時間並沒有一定規律，情緒於兩極間遊走更令患者難以應付日常生活。又有人認為處於躁狂狀態時工作效率會提升，事實上一些徵狀如難以集中精神、自制力下降、口若懸河、不斷想出新主意、過分熱情或魯莽地作出批評等，反會影響工作和人際關係。」
藥物助穩定情緒
精神科專科醫生傅子健續指，「調查中有43%人願意與躁鬱症患者接觸，但近六成人不願與患者結婚或拍拖，原因是擔心影響家庭和睦(80%)或無法照顧家庭(65%)；同時73%受訪者對聘請患者為僱員感到卻步，擔心其情緒爆發(78%)和影響其他同事(77%)。」
要穩定患者情緒，藥物和心理治療兩者不可或缺。藥物方面，傳統上於抑鬱狀態時會使用抗抑鬱藥、抗精神病藥、情緒穩定劑等不同組合，調節腦內化學物質避免轉為躁狂狀態。若處於躁狂狀態、情緒急速循環又或混合時段，則會停止抗抑鬱藥，獨立或同時使用其他藥物。
擔心副作用
精神科專科醫生曹國柱稱，於一次患者小組討論中，發現部分患者對藥物副作用有疑慮，「如鋰劑屬重金屬藥物，會擔心影響腎功能；抗抽搐藥也可能使情緒過分冷靜，對任何事都失去激情。」最新則有長效針劑(LAI)適用於治療躁鬱症，每月只須注射一次，亦可成為單一維持治療而毋須其他口服藥物，方便管理病情，為患者提供另一治療選擇。「患者對長效針劑感歡迎，不過仍須考慮價錢、藥效持續時間及可否減少口服藥次數等因素。」