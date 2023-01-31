身高｜青春期前治療矮小症 有望回復正常身高

比起贏在起跑線，家長更關心子女能否「快高長大」，如果身材比同齡小朋友矮一點，都已經擔心不已，更何況是「矮小症」？幸而如及時找出矮小症背後的原因，有不少患者可以透過治療，回復正常的身高。
兒科專科醫生徐梓筠表示，評估小朋友生長有一客觀指標「生長曲線圖」(Growth Chart)，是包含性別、年齡、體重及身高的百分位圖。一般來說，當嬰兒的生長指標落於97%和3%的生長線之間，都屬正常範圍。如果孩子的身高處於生長線3%或以下，便屬於矮小症。
分病理性及非病理性
身材矮小的成因有很多，並可分為病理性和非病理性。徐梓筠續指，「遺傳、個人成熟較慢、發育遲緩和不明原因的矮小症都屬非病理性，而病理性則包括出生時體重過輕、營養不良、患有長期病如慢性腎病、基因或染色體變異、內分泌疾病如甲狀腺功能不足及生長激素缺乏等。」剛為阿根廷奪得世界盃冠軍的美斯，也是生長激素缺乏症患者。
找出背後成因
診斷矮小症，醫生會為小朋友作初步檢查，了解過往健康狀況及家族病史，再因應個別情況安排抽血化驗、X光檢查，甚至腦部影像掃描等，找出身材矮小背後的成因。徐梓筠認為，「若成因關乎生活習慣欠佳、營養不良的話，只需注意飲食均衡、充足休息和適量運動便可；如因藥物導致，則可能要調校相關藥物。甲狀腺功能不足，亦可補充甲狀腺素，便可回復正常生長；至於生長激素缺乏者，接受生長激素注射，一般也有明顯的增高效果。」
用藥至生長板閉合
人體自身的生長激素由腦下垂體前葉分泌，透過血液送到肝臟和身體各器官，包括骨骼和肌肉細胞，刺激生長。生長激素亦有調節糖分和脂肪新陳代謝的作用。至於生長激素藥物，已獲美國食品及藥物管理局核准應用於治療生長激素缺乏症、特納綜合症、普威綜合症、SHOX基因缺失、慢性腎衰竭、不明原因矮小症和「出生小於胎齡」而造成身材矮小的小朋友。徐梓筠補充，「生長激素治療愈早開始愈好，在青春期前使用效果最佳，而一般會用藥至生長板閉合，即青春期結束。另外，有很小部分小孩接受治療會有頭痛、關節痛、水腫、高血糖等副作用。」
定期度高
徐梓筠分享一個近期個案，一名15歲少年身高為157厘米，處於生長線的3%至10%之間，雖不屬矮小症，但仍未達其家族的遺傳身高中位數166厘米，翻查紀錄原來屬於出生小於胎齡。少年及其父母希望接受生長激素治療，可是他的生長板已處於接近閉合狀態，料治療效果不會理想，只好放棄。徐梓筠提醒，「家長可定期每4至6個月為小朋友度高，一般4至10歲青春期前兒童，每年會增高4至6厘米，如父母發現孩子身高有問題、比同齡小朋友矮小，應及早求醫，勿錯過治療黃金期。」