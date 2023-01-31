身高｜青春期前治療矮小症 有望回復正常身高

青春期前治療矮小症 有望回復正常身高

比起贏在起跑線，家長更關心子女能否「快高長大」，如果身材比同齡小朋友矮一點，都已經擔心不已，更何況是「矮小症」？幸而如及時找出矮小症背後的原因，有不少患者可以透過治療，回復正常的身高。 兒科專科醫生徐梓筠表示，評估小朋友生長有一客觀指標「生長曲線圖」(Growth Chart)，是包含性別、年齡、體重及身高的百分位圖。一般來說，當嬰兒的生長指標落於97%和3%的生長線之間，都屬正常範圍。如果孩子的身高處於生長線3%或以下，便屬於矮小症。

分病理性及非病理性 身材矮小的成因有很多，並可分為病理性和非病理性。徐梓筠續指，「遺傳、個人成熟較慢、發育遲緩和不明原因的矮小症都屬非病理性，而病理性則包括出生時體重過輕、營養不良、患有長期病如慢性腎病、基因或染色體變異、內分泌疾病如甲狀腺功能不足及生長激素缺乏等。」剛為阿根廷奪得世界盃冠軍的美斯，也是生長激素缺乏症患者。 找出背後成因 診斷矮小症，醫生會為小朋友作初步檢查，了解過往健康狀況及家族病史，再因應個別情況安排抽血化驗、X光檢查，甚至腦部影像掃描等，找出身材矮小背後的成因。徐梓筠認為，「若成因關乎生活習慣欠佳、營養不良的話，只需注意飲食均衡、充足休息和適量運動便可；如因藥物導致，則可能要調校相關藥物。甲狀腺功能不足，亦可補充甲狀腺素，便可回復正常生長；至於生長激素缺乏者，接受生長激素注射，一般也有明顯的增高效果。」