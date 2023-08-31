輾轉反側 無法入眠 正視失眠 避免陷入情緒漩渦

失眠是許多都市人面對的課題，工作及生活壓力堆積，難免令人夜難安寢，若然放任這個狀況持續，更有可能演變成情緒病。有見及此，「香港精神健康動力基金會」月前舉辦了音樂會，旨在透過音樂發揮正能量，鼓勵大眾正視失眠及其他情緒健康問題，建立正向、健康人生。

「香港精神健康動力基金會」舉辦的《唱好精神音樂會》早前圓滿結束，身兼主席的精神科專科傅子健醫生期望，是次音樂會能將正能量及正確的精神健康知識傳揚開去，讓「精神病」不再是社會上敏感的話題︰「音樂是有效撫慰人心的良藥，不論對情緒病患者，抑或受情緒困擾的市民而言，唱歌、聽歌均對排解情緒與壓力大有幫助。」

失眠持續 損害情緒

當日的演唱會更邀請到歌手林奕匡（Phil）演唱包括《高山低谷》、《安徒生的錯》及《台前幕後》等五首歌曲，Phil在活動中表示自己亦曾在音樂的創作過程中受到情緒困擾，故希望透過歌曲為情緒病友打氣，鼓勵社會大眾積極關注情緒健康。

事實上，情緒健康與睡眠質素息息相關，情緒低落可影響睡眠質素，而持續失眠令人更難以走出情緒低谷，從此陷入惡性循環。精神科專科李靖國醫生在音樂會上提到，都市人經常飽受失眠困擾，這或源於某些生活壓力，如不及早正視，可能演變成精神健康問題。

那麼究竟怎樣才算失眠呢？一般來說，可以分為四種情況︰（一）上床超過半小時仍難以入眠；（二）能入睡，但頻頻醒來，難以進入深層睡眠；（三）常於深夜醒來後無法入睡；（四）睡眠質素差，睡醒仍感疲倦。根據世界衛生組織定義，每星期出現三次以上情況並持續一個月，就可界定為患上失眠。

新型藥物 幫助入眠

然而，即使失眠問題已經影響到日常生活，大部分人也未必願意求診。李醫生認為，其中一個原因與患者擔心會對藥物產生依賴有關。隨著治療失眠的藥物推陳出新，近年有些新型藥物相關副作用較少，有助患者依從治療。

舉例說，新一代名為「雙食慾素受體拮抗劑」（Dual Orexin Receptor Antagonist）的安眠藥，其藥物作用機制有別於傳統藥物。這類藥物通過抑制下視丘分泌素（又稱食慾素）這種保持清醒的神經傳導物質，幫助病人入睡及維持睡眠狀態。有研究亦發現，新藥不會令患者產生身體依賴性，終止服藥也不會出現戒斷反應，亦即是吊癮症狀。

李醫生提醒，除了藥物治療，行為治療也能幫助患者改善睡眠，建議患者睡前可嘗試減少使用手機或避免接觸太多資訊，放鬆心情，有助建立良好的睡眠習慣。

傅醫生說，科研進步確實造福不少患者，讓他們有更多治療選擇，他寄語市民大眾，多關心身邊人的精神狀況，如發現家人或朋友精神狀態有異或感到憔悴，可多作鼓勵及關懷。展望將來，基金會副主席、精神科專科曹國柱醫生鼓勵社會大眾身體力行，發揮自身能力幫助身邊人，避免過份集中於負面資訊，「精神健康也可以非常正面！」