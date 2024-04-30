轉天氣咳極唔停 兩周不好應求醫

最近外出時總會聽到一兩聲咳，咳嗽除了是感冒，也可能由其他疾病引起。呼吸系統科專科醫生王君玲指，咳嗽只要持續8周或以上，就屬慢性咳嗽，原因可能是鼻敏感、哮喘，甚至慢性肺病例如肺結核及肺癌等，提醒病人應盡早求醫。 急性咳嗽最常見 咳的原因有很多種，其中急性咳嗽最常見，大部分成因與上呼吸道病毒感染引起的鼻炎、鼻水倒流及急性支氣管發炎有關，一般維持數日至14日症狀會逐漸減少及痊愈；持續3至8星期的咳嗽稱為亞急性咳嗽。慢性咳嗽則會持續8星期或以上，成因可分為不同類別。

如何分辨慢性咳嗽？ 引起慢性咳嗽的常見原因可在病徵上概括地作出分辨，鼻敏感的患者容易在平躺時咳，因鼻水倒流到氣管就會即時引起咳嗽；哮喘較常引起夜間或清晨咳嗽，病人會半夜咳醒或喘醒。慢阻肺的病人大部分是吸煙者，日夜也會咳，帶黃白或濃痰，走路易感氣促；支氣管擴張病人則長期咳嗽，多有濃痰或間中伴有血絲；肺癌患者時會咳血或淡中帶血，短時間內胃口變差、突然消瘦，時有骨痛或哮喘等症狀。 臨床上如患者本身已有敏感病史，如鼻敏感、濕疹或蕁痲疹等問題，會較易出現哮喘相關的咳嗽；吸煙人士則可能因慢阻肺或肺癌而引起咳嗽。王君玲續指，如過去曾感染嚴重肺炎或肺結核，就算康復後，由於氣管曾受破壞，或會出現後遺症如支氣管擴張，氣管因而變弱，容易出現重複性的感染及咳血等。

咳嗽原因