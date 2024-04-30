轉天氣咳極唔停 兩周不好應求醫

最近外出時總會聽到一兩聲咳，咳嗽除了是感冒，也可能由其他疾病引起。呼吸系統科專科醫生王君玲指，咳嗽只要持續8周或以上，就屬慢性咳嗽，原因可能是鼻敏感、哮喘，甚至慢性肺病例如肺結核及肺癌等，提醒病人應盡早求醫。
急性咳嗽最常見
咳的原因有很多種，其中急性咳嗽最常見，大部分成因與上呼吸道病毒感染引起的鼻炎、鼻水倒流及急性支氣管發炎有關，一般維持數日至14日症狀會逐漸減少及痊愈；持續3至8星期的咳嗽稱為亞急性咳嗽。慢性咳嗽則會持續8星期或以上，成因可分為不同類別。
如何分辨慢性咳嗽？
引起慢性咳嗽的常見原因可在病徵上概括地作出分辨，鼻敏感的患者容易在平躺時咳，因鼻水倒流到氣管就會即時引起咳嗽；哮喘較常引起夜間或清晨咳嗽，病人會半夜咳醒或喘醒。慢阻肺的病人大部分是吸煙者，日夜也會咳，帶黃白或濃痰，走路易感氣促；支氣管擴張病人則長期咳嗽，多有濃痰或間中伴有血絲；肺癌患者時會咳血或淡中帶血，短時間內胃口變差、突然消瘦，時有骨痛或哮喘等症狀。
臨床上如患者本身已有敏感病史，如鼻敏感、濕疹或蕁痲疹等問題，會較易出現哮喘相關的咳嗽；吸煙人士則可能因慢阻肺或肺癌而引起咳嗽。王君玲續指，如過去曾感染嚴重肺炎或肺結核，就算康復後，由於氣管曾受破壞，或會出現後遺症如支氣管擴張，氣管因而變弱，容易出現重複性的感染及咳血等。
愈早醫愈好
雖然咳嗽持續8星期才屬慢性，但王君玲提醒病向淺中醫，「如果留意到3個星期的咳嗽還未到尾聲，或情況反覆，就應該盡早求醫，治療引起慢性咳嗽的問題，愈早醫愈好。」
如病人持續咳嗽，醫生會先安排臨床檢查，觀察鼻腔及口腔內有沒有持續的炎症或鼻瘜肉，也會聽診，檢查肺部有沒有雜音如喘鳴、呼吸時有否痰聲等。另可做相關檢查，包括照胸部X光、斷層掃描及正電子掃描等，最後也可以驗血及痰液化驗。如果屬長期氣促患者，則可安排做肺功能吹氣測試。
預防咳嗽有法
想預防咳嗽，王君玲提醒吸煙者要盡早戒煙，非吸煙者應盡量避免接觸二手煙；想預防上呼吸道病毒感染，可考慮每年接種流感疫苗，如果是高危人士，則可考慮新冠、肺炎球菌及百日咳疫苗的注射。生活習慣上，要有均衡飲食，有充足睡眠，做適量運動；敏感患者要留意家中的空氣管理，多做清潔，避免家中積聚塵蟎及霉菌，如果家中有小動物，也可使用空氣清新機。