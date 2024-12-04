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健康
2024-12-04 08:30:00

辦公室久坐易肩頸背痛？可能患上「上交叉綜合症」

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辦公室久坐易肩頸背痛？可能患上「上交叉綜合症」
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在現代辦公室生活中，肩頸背痛幾乎是每個上班族都曾遇到的問題。註冊運動治療師陳嘉偉Seth指出，長時間坐著不動是主要原因。辦公室久坐一族通常維持固定姿勢，肌肉長期處於緊繃狀態，缺乏伸展，這會導致血液循環變差，進一步引發慢性發炎。此外，不良的坐姿還會對身體結構造成影響，可能引致頸椎病變或「上交叉綜合症」。

甚麼是上交叉綜合症？

「上交叉綜合症」這個名詞對大眾來說或許不太熟悉，但其實它與我們常說的「烏龜頸」或「寒背」密切相關。Seth解釋，這是一種因姿勢不良導致的肌肉失衡問題。當我們長時間頭部前傾時，胸部和頸的部分肌肉會過於緊繃，而頸部深層肌肉和肩胛骨周圍的肌肉則會變得疲弱這種強弱懸殊的情況，會導致頸椎和肩背部的疼痛，並逐漸影響整體體態。

具體來說，以下是一些常見的肌肉變化：

過於緊張的肌肉：如胸大肌、胸小肌、背闊肌、肩胛提肌、上斜方肌、胸鎖乳突肌等；

過於疲弱的肌肉：如菱形肌、中下斜方肌、前鋸肌、肩袖肌群、頸屈肌等。

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上交叉綜合症

上交叉綜合症是一種因姿勢不良導致的肌肉失衡問題。

哪些人容易患上交叉綜合症？如何檢測？

Seth提到，以下人群由於日積月累的工作及生活習慣會讓肌肉失衡，進而引發上交叉綜合症。

  1. 辦公室工作者：長時間坐著工作且姿勢不良，例如駝背或頭部過度前傾。
  2. 低頭族：經常低頭看手機或其他電子設備，頸部長期處於不健康的角度。
  3. 家庭主婦：在做家務時，習慣低頭且忽視姿勢正確性。

Seth分享了一個簡單的方法檢測自己是否患有上交叉綜合症，適合在家進行：首先用手機或相機拍攝一張自己側面的自然站姿，然後檢查3個關鍵點耳珠肩膀頸椎第七節(大椎)如果這3個部位呈近似一條直線，則表示頸椎健康。但如果耳珠或肩膀向前傾斜，偏離「大椎」的直線過多，則可能是上交叉綜合症的徵兆。

上交叉綜合症

耳珠、肩膀、頸椎第七節(大椎)，如果這3個部位呈近似一條直線，則表示頸椎健康。

上交叉綜合症的影響及預防方法

如果不及時改善，上交叉綜合症可能帶來以下問題：

  1. 頸椎結構退化：長時間肌肉失衡會導致頸椎滑脫或椎間盤突出。
  2. 神經壓迫症狀：嚴重時可能壓迫神經，導致手臂麻痺或無力。
  3. 體態問題：許多上班族會發現自己駝背或體形變形，即便未感到疼痛，也會影響外觀與自信。

預防上交叉綜合症需要從日常生活習慣入手，對上班族來説，首先要調整桌椅高度，使用符合人體工學的設備。平時使用電子產品時應養成良好的姿勢習慣避免長時間低頭。另外，定期運動與伸展也相當重要，Seth準備了3組動作，可以幫我們強化疲弱的肌肉，放鬆緊繃的肌肉，恢復肌肉平衡。

平時使用電子產品時應養成良好的姿勢習慣，避免長時間低頭。

平時使用電子產品時應養成良好的姿勢習慣，避免長時間低頭。

三招改善上交叉綜合症

動作一

  • 備一條橡筋帶，雙手抓住橡筋，手臂伸直於胸前。
  • 慢慢將手臂向後拉，往上往後舉橡筋帶，感受胸肌被拉伸的感覺，再慢慢收回。
  • 意保持頸部與頭部挺直，避免頭前引，每次做10至15下。

動作二

  • 雙手扣住後腦，手肘指向前，面向牆站立。
  • 曲膝半蹲，將胸口慢慢向牆靠近，保持2至3秒，然後放鬆。
  • 重複數次，有助放鬆胸椎與頸椎。

動作三

  • 頭部貼牆，手臂彎曲90度，手掌向上抓住橡筋帶。
  • 慢慢將手臂向外旋轉，同時擴胸，感受肩胛骨與背部的用力。
  • 每次做10至15下，注意用背部力量而非單純手臂用力。
三招改善上交叉綜合症 三招改善上交叉綜合症 三招改善上交叉綜合症

肩頸背健康，從正確姿勢開始

Seth提醒大家，上交叉綜合症是一種由日常不良姿勢引起的慢性問題，但只要重視姿勢調整與日常運動，完全可以預防和改善。不僅能有效緩解肩頸背的疼痛，還能提升體態，讓自己更加健康有自信。

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