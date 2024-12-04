辦公室久坐易肩頸背痛？可能患上「上交叉綜合症」

在現代辦公室生活中，肩頸背痛幾乎是每個上班族都曾遇到的問題。註冊運動治療師陳嘉偉Seth指出，長時間坐著不動是主要原因。辦公室久坐一族通常維持固定姿勢，肌肉長期處於緊繃狀態，缺乏伸展，這會導致血液循環變差，進一步引發慢性發炎。此外，不良的坐姿還會對身體結構造成影響，可能引致頸椎病變或「上交叉綜合症」。

甚麼是上交叉綜合症？

「上交叉綜合症」這個名詞對大眾來說或許不太熟悉，但其實它與我們常說的「烏龜頸」或「寒背」密切相關。Seth解釋，這是一種因姿勢不良導致的肌肉失衡問題。當我們長時間頭部前傾時，胸部和肩頸的部分肌肉會過於緊繃，而頸部深層肌肉和肩胛骨周圍的肌肉則會變得疲弱，這種強弱懸殊的情況，會導致頸椎和肩背部的疼痛，並逐漸影響整體體態。

具體來說，以下是一些常見的肌肉變化：

過於緊張的肌肉：如胸大肌、胸小肌、背闊肌、肩胛提肌、上斜方肌、胸鎖乳突肌等；

過於疲弱的肌肉：如菱形肌、中下斜方肌、前鋸肌、肩袖肌群、頸屈肌等。