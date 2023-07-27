近視｜了解成因、預防及延緩近視加深的方法！

資訊科技年代，都市人生活都離不開電子產品，眼睛每天接收大量訊息，在缺乏足夠休息下，容易引發不同的毛病，其中最常見的就是近視。去年有報道指全港共六成人患有近視，影響之廣，不容忽視。然而，患近視是否配眼鏡便可解決？兒童患上近視又應如何處理？立即閱讀下文了解近視徵狀、成因及延緩近視加深的方法！

近視的徵狀及成因

近視患者看遠模糊，看近清晰，近視愈深，影像愈模糊。如沒有佩戴眼鏡，往往須要瞇眼或拉近與事物的距離才可看得清楚。長此下去，會對眼睛造成壓力，容易眼睛疲勞，甚至引起頭痛眼痛等徵狀。近視是屈光不正的問題之一，眼睛在觀看事物時，進入眼睛的光線應聚焦於眼球後的視網膜上，從而產生清晰的影像。相反，近視患者因眼角膜過彎或眼球過長，令進入眼睛的光線落在視網膜前方，造成影像模糊不清。

近視因素可分為遺傳及後天環境影響。當父母近視愈深，子女患近視機會就愈高。而環境影響更是近視比率不斷上升的主要原因！不良的用眼習慣，如姿勢不正確導致閱讀距離太近，長時間使用電子產品而不注意休息，或於燈光昏暗的環境下閱讀等，都大大增加近視加深的風險。