近視｜了解成因、預防及延緩近視加深的方法！

資訊科技年代，都市人生活都離不開電子產品，眼睛每天接收大量訊息，在缺乏足夠休息下，容易引發不同的毛病，其中最常見的就是近視。去年有報道指全港共六成人患有近視，影響之廣，不容忽視。然而，患近視是否配眼鏡便可解決？兒童患上近視又應如何處理？立即閱讀下文了解近視徵狀、成因及延緩近視加深的方法！
近視的徵狀及成因
近視患者看遠模糊，看近清晰，近視愈深，影像愈模糊。如沒有佩戴眼鏡，往往須要瞇眼或拉近與事物的距離才可看得清楚。長此下去，會對眼睛造成壓力，容易眼睛疲勞，甚至引起頭痛眼痛等徵狀。近視是屈光不正的問題之一，眼睛在觀看事物時，進入眼睛的光線應聚焦於眼球後的視網膜上，從而產生清晰的影像。相反，近視患者因眼角膜過彎或眼球過長，令進入眼睛的光線落在視網膜前方，造成影像模糊不清。
近視因素可分為遺傳及後天環境影響。當父母近視愈深，子女患近視機會就愈高。而環境影響更是近視比率不斷上升的主要原因！不良的用眼習慣，如姿勢不正確導致閱讀距離太近，長時間使用電子產品而不注意休息，或於燈光昏暗的環境下閱讀等，都大大增加近視加深的風險。
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深近視的嚴重性及兒童預防近視加深的方法
近視若不斷加深達600度或以上，即屬「深近視」。深近視患者比平常人更大機會患上眼睛疾病，如患青光眼、白內障、黃斑點病變等；而患視網膜疾病，如視網膜脫落更可高出10倍之多。而青光眼、黃斑點病變及視網膜脫落皆有機會導致永久失明。故此，我們必須正視近視問題，並盡早預防及延緩近視加深，以下2個建議供大家參考：
1. 培養良好的用眼習慣
- 上文提及環境影響是近視加深的主要原因，所以良好的生活及飲食習慣對預防及延緩近視加深尤其重要：
- 近距離工作時實行「20/20/20守則」，即每20分鐘休息20秒及遠看20呎外景物。
- 使用電子產品或閱讀時需要有充足的光線及良好坐姿，並確保使用中的物件與眼睛保持大約30至50厘米的距離。
- 多做戶外活動讓眼睛有機會眺望遠方及多看綠色植物，紓緩眼睛肌肉。
- 均衡飲食，多吃對眼睛健康有益的食物如紅蘿蔔、番茄、菠菜及粟米等。
2. 定期作全面眼睛檢查
建議成年人每年作一次全面眼睛檢查，而兒童(12歲或以下)則應每6個月檢查一次。若發現視力模糊應盡快預約視光師作檢查。視光師透過詳細眼睛檢查，確認視力模糊的原因及患眼疾的風險；並會根據你的眼睛情況提供合適的建議，如驗配近視眼鏡，或需選配變色鏡片或抗藍光鏡片加強保護，減少紫外線及藍光對眼睛的刺激。
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