退休教師「腰椎小面關節炎」 翻身起床成問題？

65歲的退休教師陳先生近半年來腰部經常感到僵硬與疼痛，早晨起床特別明顯，翻身下床都有困難，活動後雖稍微緩解，但長時間久坐或挺直腰部後，疼痛會再次加重，腰痛反覆發作並且愈來愈嚴重，腰椎前彎後仰都不舒服。就醫後確診為「腰椎小面關節炎」，後續透過「高頻熱凝療法治療」緩解，也順利恢復日常生活。

「腰椎小面關節炎」 腰椎作痛、肌肉繃緊 羅東博愛醫院全人疼痛照護中心醫生李政憲表示，小面關節位於脊椎骨之間，負責分擔脊椎活動時的壓力。隨著年齡增長或長期過度使用，這些小面關節會退化並引發腰椎小面關節炎。病人會發現龍骨兩側腰椎處隱隱作痛、活動角度受限、肌肉繃緊。長時間站立、後仰或扭轉腰部時，甚至天氣變化之際，疼痛還會加劇。 部分人一早想起床但腰卻痛到起不了身，甚至久站、久坐、久臥後，要活動時會感到腰部僵硬或隱隱作痛，這就是「腰椎小面關節炎」症狀，好發於中老年人。此類關節炎透過物理治療可緩解，若疼痛未能有效控制，進一步的介入性治療如「增生療法」或「高頻熱凝療法」，也能促進組織修復、減輕疼痛。

工作固定姿勢屬高風險 「高頻熱凝療法」或「增生療法」改善 過去工作長時間維持固定姿勢或過度使用腰椎的病人，最常誘發腰椎小面關節炎，如巴士司機、教師、運動員等。症狀輕微者可透過藥物或復健治療來緩解症狀；但若疼痛未能有效控制，「高頻熱凝療法」或「增生療法」等介入性治療也是選項。 陳先生退休後四處旅遊，不希望因腰椎疼痛而失去旅遊興致，因此選擇高頻熱凝療法治療。在接受局部麻醉後，李政憲醫生使用電極針，在X光或超聲波引導下，準確定位陳先生受損的小面關節神經，利用熱效應破壞疼痛傳導通路，緩解慢性疼痛。過程快速且僅有針孔創口，治療後也可立即恢復日常生活。患者表示術後疼痛約減輕50%以上，大幅改善生活品質。