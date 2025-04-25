退化性膝關節炎 注射透明質酸有效減痛

試過走路時膝蓋卡卡響、久站或落樓梯時，膝蓋痠痛不適嗎？可能是退化性膝關節炎的警號。隨年齡增長，膝關節內的軟骨逐漸磨損，導致關節間隙縮小，引發疼痛和發炎。雖然退化性膝關節炎較常見於長者，不過此症並非「老人專利」，更出現年輕化趨勢。 隨著現代人運動量增加、肥胖率上升，過度使用關節及長時間姿勢不良，令膝蓋負荷過重，長遠增加膝蓋退化速度。澳門醫學專科學院復康科院士杜詠文醫生表示，有年輕患者常因為膝關節受傷如半月板或韌帶撕裂，或長期參與高衝擊性運動如越野跑、籃球等而提早出現膝關節退化症狀。



紓緩關節痛 治療退化性膝關節炎，很多人首先想到「換骹」，即人工膝關節置換手術。杜詠文指出，「在手術之前，通常先採取保守治療。藥物治療包括口服消炎止痛藥和外用止痛藥；注射治療如透明質酸、類固醇或高濃度血小板血漿(PRP)注射，都能紓緩膝關節退化徵狀。」她補充，患者亦可透過肌力訓練、關節活動度訓練、平衡訓練等復康治療來改善膝關節的穩定性，或佩戴護膝、矯正鞋墊等輔助器具來減少關節壓力。 促進軟骨修復 透明質酸注射是最常用的關節注射療法。透明質酸是一種天然存在於關節液中的成分，具有潤滑和減震的功能。杜詠文解釋，透明質酸可在膝關節內形成保護層，減少軟骨間的摩擦，從而緩解疼痛和發炎反應，提升關節靈活度。透明質酸亦能提供有營養的環境，增加關節保護和減少磨損，效果可維持約一年。根據文獻研究，新一代透明質酸更有助促進關節內軟骨修復和再生，令效果更持久。「注射透明質酸並不會造成藥物依賴性。治療的目標是緩解疼痛、改善關節功能，患者可根據關節狀況和醫生建議，適時進行重複注射。」不過，並非所有患者都適合此療法，如關節已嚴重變形、關節內有感染或發炎、對透明質酸過敏，以及有出血性疾病或正在使用抗凝血劑，都不適合接受透明質酸注射。

改善靈活度 杜詠文表示，曾有一位五十多歲的患者，因長期從事站立工作，近年感到膝蓋疼痛和僵硬，尤其上落樓梯時更加明顯。檢查結果顯示為初期退化性膝關節炎，關節間隙輕度狹窄。經透明質酸注射後，兩周內疼痛明顯減輕，關節靈活度也有顯著改善。結合肌力訓練和體重控制，膝蓋負荷減少，活動能力逐漸恢復，有效避免痛症惡化和減低做手術的可能。 復康訓練加強穩定性 對付關節痛可以說是一場「持久戰」，除注射透明質酸，物理治療和復康訓練亦非常重要。患者可透過關節鬆動術和體外震波治療(ESWT)等物理治療，改善膝關節活動度，促進局部血液循環，減少慢性疼痛。另外，肌力訓練、游泳、踏單車等低衝擊運動，能有助增加肌力、穩定膝關節，減輕關節負擔。其實退化性膝關節炎非常普遍，想重拾健步如飛的生活，只要及早發現和治療，配合肌力訓練和體重管理，才能延緩關節退化，真正達到長期保護膝關節的效果。

