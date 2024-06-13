連布甸都吞唔落！59歲男罹患食道癌如鯁在喉 誰是「飲食禍首」？

59歲張先生從事營造業工作，由於工作任務繁重，煙、酒不離身，久而久之產生了吞嚥疼痛及胃酸倒流。起初服用止痛藥或成藥，症狀稍有改善，近日卻再度出現吞嚥困難，體重也不明減輕，直到連吃布甸都無法吞嚥，張先生才緊急就醫。確診為食道癌第3期且有淋巴轉移。

術前電療＋食道切除及胃管重建手術 仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫生廖啓耀評評估病情後擬定治療方案，採手術前執行前置性化學放射治療，第一階段化學放射療程後再次予以檢查，發現治療效果良好，因此可立即執行進一步的食道切除及胃管重建手術。 張先生愈後良好，病理組織報告顯示病灶已完全緩解，術後第10天即可出院並攝取軟質食物，雖然術後短期內進食量較少，但經由多方面逐步調整狀況日趨穩定，一個月後已能正常飲食，體重也穩定上升中。

男性患者佔九成 4 大高風險族群當心 根據2021年台灣國健署統計資料，新診斷食道惡性腫瘤者為2,881人，因食道癌而死亡的人數為2,030人，其中男性佔比居高不下，佔比逾九成以上，為男性中癌症發生率排名第6位。有七成食道癌發生於50至70歲的男性，中位數為59歲，癌症死因中食道癌排名第5位。 廖啓耀提醒，誘發食道癌的因子是多元的，平時有吸煙、喝酒、嚼檳榔等不良習慣，或常有胃酸倒流等異常症狀者，都屬於患癌高風險群體。