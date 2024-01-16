進入流感高峰期 接種疫苗有效預防

香港剛進入流感高峰期，有關感染個案呈上升趨勢，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷根據過往的紀錄估計，高峰期將維持8至12周，橫跨農曆新年，可能到3月才完結。若要預防染上流感，除了勤洗手，到人多地方時戴口罩，接種疫苗亦是有效的方法。

香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生指出，每年的流感高峰期都會逼爆急症室，今年更與新冠病毒一同夾擊，「其中學童是需要被保護的一群，因為在學校戴口罩或影響學習，沒有戴口罩則較易受感染，也可能將病毒帶回家令家中長者染病，故為學童接種疫苗可助減少流感肆虐，繼而減低公院的壓力。」

感染個案呈上升趨勢

呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，現時流感病毒陽性已超越基線水平，呈上升趨勢，「當中主要為甲型H3流感，佔77%；而乙型流感也在上升中，佔16%個案。」如果同時中流感和新冠病毒，便有較高風險需要進入深切治療部接受治療，惟截至今年1月7日，18歲或以下學童的流感疫苗接種偏低，仍不足50%。