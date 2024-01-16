進入流感高峰期 接種疫苗有效預防

香港剛進入流感高峰期，有關感染個案呈上升趨勢，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷根據過往的紀錄估計，高峰期將維持8至12周，橫跨農曆新年，可能到3月才完結。若要預防染上流感，除了勤洗手，到人多地方時戴口罩，接種疫苗亦是有效的方法。
香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生指出，每年的流感高峰期都會逼爆急症室，今年更與新冠病毒一同夾擊，「其中學童是需要被保護的一群，因為在學校戴口罩或影響學習，沒有戴口罩則較易受感染，也可能將病毒帶回家令家中長者染病，故為學童接種疫苗可助減少流感肆虐，繼而減低公院的壓力。」
感染個案呈上升趨勢
呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，現時流感病毒陽性已超越基線水平，呈上升趨勢，「當中主要為甲型H3流感，佔77%；而乙型流感也在上升中，佔16%個案。」如果同時中流感和新冠病毒，便有較高風險需要進入深切治療部接受治療，惟截至今年1月7日，18歲或以下學童的流感疫苗接種偏低，仍不足50%。
或現腸胃道徵狀
患上流感一般會出現發燒、喉痛、流鼻水或鼻塞、肌肉痛、疲倦等徵狀，曾祈殷特別提到，近期流感個案常見有高燒、嘔吐，比感染新冠病毒更辛苦，「要留意流感不一定只有呼吸道徵狀，當出現腸胃症狀未必一定是『食錯嘢』，切勿掉以輕心。」流感可引起併發症，例如相對輕微的鼻竇和耳部感染，嚴重的括肺炎、心肌炎、腦炎，以及多重器官衰竭等，可以致命。「而今年幼童重症個案中，大部分都沒有接種流感疫苗。」
噴鼻疫苗迷思
現時本港提供的疫苗包括滅活(針劑)及減活(噴鼻)兩種，由於後者面市時間較短，家長或會出現一些迷思，曾祈殷逐一拆解：
1.兒童接種時要用力「索」？
兒童只需如常呼吸便可，疫苗噴入鼻腔時已進入體內發揮功效。
2.若只成功噴入一邊鼻孔，疫苗成效減半？
只要成功噴入一邊鼻孔便足以發揮功效；若兩邊都成功噴入，則可確保疫苗發揮功效。
3.打噴嚏或流鼻水，會令疫苗成分流走而失效？
噴鼻式疫苗在噴入一刻已經有效，不會因之後打噴嚏或流鼻水而失效。
麥肇敬建議，市民抗疫意識疲勞，面對流感高峰期宜提高警覺，及早預防，「同時希望當局加強推廣接種流感疫苗，例如疫苗資助計劃恆常化、採取公私營合作模式，並提供針劑和噴鼻疫苗選擇，以提升接種率。」