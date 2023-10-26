遇車禍手肘韌帶斷3條 1治療救「恐怖三聯症」避免殘廢

手肘脫臼恐怖三聯症是相當嚴重的情況，因為不只是手肘關節發生脫臼，關節旁邊的橈骨頭和尺骨冠狀突常是粉碎性骨折。

小風原本在放學後要與同學去慶祝生日，不料卻在途中發生車禍造成左手肘整個彎曲變形痛不欲生。送急症室發現是左手肘的粉碎性骨折合併脫臼，緊急實施手肘關節的復位手術後並安排電腦斷層檢查。沒想到不只手肘的橈骨和尺骨是粉碎性骨折，手肘韌帶還斷了3條，這是骨科醫生最害怕的手肘脫臼恐怖三聯症(Terrible Triad Injury of Elbow)。

手肘脫臼恐怖三聯症 嚴重恐失去功能

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文醫生表示，手肘脫臼恐怖三聯症大部分發生在年輕人和中年人，主要是因為車禍或高處墜落等高能量撞擊所導致。手肘脫臼恐怖三聯症是相當嚴重的情況，因為不只是手肘關節發生脫臼，關節旁邊的橈骨頭和尺骨冠狀突常是粉碎性骨折。而最令骨科醫師感到棘手的是手肘關節的韌帶往往也斷裂，因此不只是將脫臼的手肘關節復位和固定好骨折，若不修補好韌帶，手肘關節依然不穩定而失去功能。

大里仁愛醫院運動醫學中心劉永川醫生補充，手肘脫臼合併骨折和韌帶損傷是相當嚴重的受傷，常會有組織嚴重腫脹和大量水泡的產生。在第一時間將關節復位後可以使用外固定器或護具保護來穩定關節，再配合冰敷加上高壓氧治療來幫助消腫，可以減少日後開刀發生傷口愈合不良及感染等併發症的風險。