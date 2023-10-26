遇車禍手肘韌帶斷3條 1治療救「恐怖三聯症」避免殘廢

小風原本在放學後要與同學去慶祝生日，不料卻在途中發生車禍造成左手肘整個彎曲變形痛不欲生。送急症室發現是左手肘的粉碎性骨折合併脫臼，緊急實施手肘關節的復位手術後並安排電腦斷層檢查。沒想到不只手肘的橈骨和尺骨是粉碎性骨折，手肘韌帶還斷了3條，這是骨科醫生最害怕的手肘脫臼恐怖三聯症(Terrible Triad Injury of Elbow)。
手肘脫臼恐怖三聯症 嚴重恐失去功能
大里仁愛醫院骨科部長黃贊文醫生表示，手肘脫臼恐怖三聯症大部分發生在年輕人和中年人，主要是因為車禍或高處墜落等高能量撞擊所導致。手肘脫臼恐怖三聯症是相當嚴重的情況，因為不只是手肘關節發生脫臼，關節旁邊的橈骨頭和尺骨冠狀突常是粉碎性骨折。而最令骨科醫師感到棘手的是手肘關節的韌帶往往也斷裂，因此不只是將脫臼的手肘關節復位和固定好骨折，若不修補好韌帶，手肘關節依然不穩定而失去功能。
大里仁愛醫院運動醫學中心劉永川醫生補充，手肘脫臼合併骨折和韌帶損傷是相當嚴重的受傷，常會有組織嚴重腫脹和大量水泡的產生。在第一時間將關節復位後可以使用外固定器或護具保護來穩定關節，再配合冰敷加上高壓氧治療來幫助消腫，可以減少日後開刀發生傷口愈合不良及感染等併發症的風險。
改良式骨折復位固定 恢復穩定、良好活動度
林口長庚醫院外傷骨科周應照主任說明，一般針對橈骨頭和尺骨冠狀突骨折是採用兩個傷口進行骨折復位固定，目前以長庚體系改良後的做法，使用一個傷口從後側先以互鎖式鋼板固定橈骨頭，再用縫合的方式將肱肌和尺骨冠狀突上的骨折和韌帶同時固定在尺骨上，最後再加上兩側韌帶的縫合，術後病人可以馬上得到穩定且良好的活動度。
盡快進行脫臼復位 專業協助妥善治療
劉永川醫生建議，手肘關節受傷常見因不穩定無法活動而導致關節僵硬的狀況，因此迅速進行骨折復位及修補韌帶可以重建一個穩定的手肘關節，手術後可以立刻進行彎曲和伸直的訓練，是之後能否恢復完整關節功能的關鍵。手肘脫臼的恐怖三聯症治療重點是：脫臼復位、手術固定及修補韌帶，需在最快的時間進行脫臼復位並安排妥善的治療方式，建議盡快尋求專業骨科醫生協助。
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