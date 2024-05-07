運動到一半中風昏迷 竟是腦動靜脈畸形破裂！

今年42歲的王女士平時非常注重身體健康，除了定期上健身室運動以外，也會特別注意日常飲食均衡。然而，某天她和友人一同在健身室運動時突然頭痛進而失去意識，被緊急送往急診。經醫生初步研判為腦出血，但出血部位不尋常，進一步安排血管造影，發現竟是小腦動靜脈畸形破裂惹禍，所幸聯合運用血管栓塞術及開顱手術後，順利清除動靜脈畸形病灶部位。術後三星期，王小姐配合醫囑積極復健改善出血造成姿勢性不平衡及步態不穩，終於在兩個月後慢慢恢復正常生活，現已能重返健身室持續運動。

年輕人出血性腦中風主因 腦動脈畸形不可輕忽！ 負責收治該名患者的成大醫院神經外科黃致遠醫生說明，腦動靜脈畸形是一種先天性的腦血管病變，患者因微血管發育不全，而在腦部的動靜脈交會處有不正常的畸形組織。由於畸形處缺少微血管做為動靜脈聯繫管道與緩衝，高壓的動脈血會直接衝進靜脈血管，導致本來就比較低壓脆弱的靜脈血管，無法緩衝來自動脈血液的壓力而變得薄弱，長而久至，靜脈逐漸漲大形成球狀、管壁愈變愈薄便容易破裂，引發出血性腦中風，是年輕人中風常見的主要原因，好發於30至35歲族群。

栓塞合併治療 有效降低手術風險！ 由於目前醫界並無藥物可以根治腦動靜脈畸形，因此傳統會以開顱手術來切除病灶。黃致遠醫生提到，傳統開顱手術可以一次切除所有畸形血管，是目前預防腦動靜脈畸形破裂與復發的方法之一，缺點是傷口大，假如畸形範圍較廣或位置靠近腦部深處者，開顱手術風險較高，則不建議單一開顱手術治療，臨床上針對開刀難度較高的腦動靜脈畸形患者，一般會使用跨團隊治療來進行，例如先使用血管栓塞術，減少動靜脈畸形血流、降低出血風險，再搭配開顱或放射線手術來合併治療。 黃致遠醫生補充，血管栓塞是一種微創治療，從大腿內側血管，將導管伸進腦血管不正常供血血管/畸形位置，並注入非黏性的膠狀物質堵住血管，以阻擋血流進入畸形血管內，優點是傷口小，能夠迅速減少血流，減少短時間內腦動靜脈畸形破裂的風險，適合用來作為術前的輔助治療。