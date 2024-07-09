運動勞損成舊患 關節疼痛行動難 星級排舞師分享 天然止痛妙方

做運動雖可保持強健體魄，但不斷練習，重複的動作容易讓關節磨蝕退化，而且運動難免受損傷，有機會變成舊患，每到天氣轉變時關節便會出現痛楚。
運動勞損 過來人分享
現年近40歲，專注跳舞超過25年的星級排舞師麥秋成，便分享了他自身的經驗。熱愛跳舞的他不單將興趣發展成事業，成為一個專業舞者及排舞師，更創立自己的舞蹈學校。25年來他不斷練習、排練和表演，創下難得的成績，但代價便是關節勞損、軟骨磨蝕，甚至受傷患困擾關節會經常痛楚。
他在30歲時狀態大勇，就算偶有傷患亦會很快復元，並沒有影響自己的表現。但到了接近40歲，各種痛症、舊患便開始出現，不止影響他跳舞的發揮，甚至對日常生活亦產生了影響，如他早年曾拉傷的肩胛位，本來以為已康復無事，但近年亦再次出現痛楚，尤其在天氣轉變的日子，連睡覺也會痛醒。作為資深舞者，麥秋成深明單是修護關節並不足夠，肌肉和筋骨亦要有足夠的力量，才可以支撐他跳舞的動作，讓他可以無後顧之憂，不受歲月影響盡情熱舞。
他試過很多種方法，如止痛藥、止痛膏貼、藥油等，但都是治標不治本，一但停用痛症就會復發。由於他不想長期依賴止痛藥，因而開始尋找護理關節，同時有助強化肌肉和筋骨的天然方法，幸好他找到PureVita純之益的「關節妥」，親自試用後，不單膝蓋和肩胛位置的疼痛感覺大大減輕，而且關節亦恢復靈活，讓他跳舞和排舞再無壓力。
天然止痛 修護關節 強化肌肉筋骨
PureVita純之益「關節妥」含有「天然舒痛成分」之稱的黑櫻桃，效能尤如止痛藥，有消痛效果，舒解痛楚且沒有副作用。綠唇蚌中的關鍵成分是軟骨素，亦同時含豐富的葡萄胺聚醣，促進軟骨細胞生長及修補磨蝕。減輕關節壓力、顯著改善關節疼痛、僵硬。添加鹿筋有利關節、養血通絡、大壯筋骨，尤其對勞損、風濕關節痛、筋骨疲乏、手腳無力特別有效。
主要功效
- 舒緩筋、關節、骨、肌肉痛楚
- 修補潤滑磨蝕軟骨
- 改善關節退化
- 增強肌肉筋骨力
適合人士
- 有關節痛楚
- 運動勞損
- 關節退化困擾
- 曾受傷有舊患
- 受風濕困擾
- 筋骨及肌肉力量不足
用家滿意見證
92.3%同意
1星期 關節痛楚減輕
2星期 關節無「卡卡聲」，活動變得靈活
3星期 關節痠軟感減輕，變得有力
服用3個月
93.5% 痛楚舒緩，走路、上落樓梯、蹲下都活動自如
92.6% 紅脹、麻痺得以改善
90.2% 有效減輕勞損痛、舒緩舊患痛楚
88.6% 腰、膝變得有力
服用方法：每日1次 每次3粒
實體銷售點：香港屈臣氏
屈臣氏網店：https://bit.ly/3RSXVXh
PureVita網站：www.purevitahk.com