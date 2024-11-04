運動易頭暈、疲累或是「貧血」！以下為常見原因

小球性貧血：如年輕女性，常見因為月經過多或異常的缺鐵性貧血。沒有足夠的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白，而血紅蛋白是紅血球內的一種物質，負責將氧氣輸送到各種組織和器官。其他引起缺鐵性貧血的原因還包括：處於快速成長階段的兒童和青少年以及孕婦；不均衡的素食者；老年人因攝入不足和各種慢性病。此外慢性胃潰瘍，痔瘡出血及急性外傷血液流失也會有缺鐵的情況發生。