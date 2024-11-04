運動易頭暈、疲累或是「貧血」！以下為常見原因

頭暈、疲累、體力不繼，都有可能是貧血徵兆。臺北市立聯合醫院忠孝院區血液腫瘤科主任簡采汝指出，嚴格說來，貧血只是一種表徵，背後原因多元，醫學上可以區分是巨球性貧血或小球性貧血，並因為年紀，徵狀不同，背後原因不同，需要應對方式亦不一樣。
貧血原因類型多 需要不同應對方式
- 小球性貧血：如年輕女性，常見因為月經過多或異常的缺鐵性貧血。沒有足夠的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白，而血紅蛋白是紅血球內的一種物質，負責將氧氣輸送到各種組織和器官。其他引起缺鐵性貧血的原因還包括：處於快速成長階段的兒童和青少年以及孕婦；不均衡的素食者；老年人因攝入不足和各種慢性病。此外慢性胃潰瘍，痔瘡出血及急性外傷血液流失也會有缺鐵的情況發生。
- 巨球性貧血：若檢驗數值中平均紅血球容積(Mean corpuscular volume, MCV)大於正常值(81~100 fL)，表示紅血球體積偏大，可能是缺乏葉酸或是維生素B12導致的巨球性貧血。其中若是維生素B12缺乏導致的巨球性貧血，可能還會影響中樞神經和腦神經病變，引起惡性貧血(Pernicious anemia)。
- 正球性或混和型貧血：有些患者的貧血不只一種原因，比方甲狀腺亢進合併胃潰瘍，或月經過多又素食，或者地中海貧血加上痔瘡，年紀老或慢性腎臟病合併骨髓再生不良等，此時的貧血比較複雜，就需要血液專科醫師進一步檢查。
- 特殊疾病：如內分泌疾病，或癌症患者。其實不少的癌症初期會以貧血來表現，例如胃癌、大腸癌、胰臟癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等。患者初期可能未必有腫塊壓迫的效應(mass effect)，只是單純覺得疲累、愛睏，有些患者也許不以為意，覺得是工作或生活壓力過大，及至某次體檢，或者真的體力不堪時才就醫，就醫初期又因為初期就醫科別未必直接對應而重複輾轉就醫才發現。
骨髓再生不良貧血 經常合併內科疾病、需骨髓穿刺檢查
此外，有一些純粹血液科疾病，如骨髓再生不良貧血等，也常常合併內科疾病同時出現，特別是中年以上患者，有些反覆感染，有些經基礎貧血及內科治療但仍貧血不愈者，則需要進行骨髓穿刺檢查。
疲累、走路喘不輕視 應及早就醫診治
簡采汝呼籲，不要小看疲累，走路喘，或覺得自己本來就輕微貧血，而忽略了進一步診治的必要。貧血只是徵兆，長期不愈，合併體重下降，身體腫塊，骨頭痠痛，排便習慣改變等症狀時，切記尋求血液腫瘤科進一步諮詢。及早釐清診斷，對症治療。
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