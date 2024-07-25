過分用力 或致小腸氣

腹股溝疝氣，又俗稱「小腸氣」，即指部分內臟經腹股溝的虛位凸出。疝氣可單側或雙邊一同發生，患者會在站立的時候、咳嗽甚至用力的時候會更加明顯，惟躺平的時候有機會消失。便秘、長期咳嗽及肥胖等都是造成腹股溝疝氣的高危因素。
外科專科醫生馮堯煇解釋，正常人體內的肌肉與內臟兩者會分隔開，但當肌肉或筋膜出現缺口或破洞時，小腸等內臟就可以自由進出，即為疝氣。至於腹股溝疝氣，就是指疝氣出現在腹股溝，即大腿內側，逾九成的疝氣也是在腹股溝發生。
逾九成為男患者
腹股溝疝氣可分為先天性或後天，如屬先天缺陷，一般會於4至5歲發生；後天患者中約有九成以上為男士。每個男士一生之中有四至五成機率出現腹股溝疝氣，年紀愈大風險亦愈大，馮堯煇指原因與先天結構有關，「男性胎兒睾丸在腹部內，至出生前才經腹股溝進入陰囊，所以腹股溝本來就有缺口，一般出生後就會埋口。但隨着年紀增長及退化，肌肉、筋膜會鬆弛，如再加上用力過度，例如舉重、搬重物、如廁太用力等，都有可能導致缺口變大，引起腹股溝疝氣。
用力時疝氣或變大
出現疝氣時，患者的腹股溝位置會出現異物凸出，大小因人而異，馮堯煇續指，「由於腸臟可以在缺口自由進出，當患者咳嗽甚至用力的時候都會導致疝氣變大；而當晚上睡覺或坐下時突出的腸臟有機會縮回體內，疝氣就會消失。」如果腸臟凸出後卡在缺口，而未能自動返回腹部，便可能導致該部分腸臟壞死、穿孔及腹膜炎，出現這類緊急情況時，就需要立即做手術處理。
以人工膜堵塞缺口
疝氣屬於結構性問題，就算食藥也不能令缺口消失。馮堯煇稱，「過去醫生會將鬆弛的缺口縫合，惟不少研究均指出這種手術方式的復發風險很高。現時手術則主要以人工膜將腹股溝位置的缺口堵塞，復發機率較低。」
手術可以選擇微創或傳統開刀方式進行，兩者的手術時間相若，每邊約一小時，康復時間上，一般術後隔天已經復元。但由於傷口尺寸不同，開刀手術要將肌肉切開，患者在出院後仍會感到痛楚，而微創手術只有3個小傷口，如果是文職工作，一般術後數天已可上班。
在醫學進步下，雖然復發率已變得很低，但馮堯煇建議，患者在術後半年內要避免搬重物及過分用力，讓人工膜慢慢與身體組織融合後，就可以完全回復正常生活。