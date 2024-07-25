過分用力 或致小腸氣

腹股溝疝氣，又俗稱「小腸氣」，即指部分內臟經腹股溝的虛位凸出。疝氣可單側或雙邊一同發生，患者會在站立的時候、咳嗽甚至用力的時候會更加明顯，惟躺平的時候有機會消失。便秘、長期咳嗽及肥胖等都是造成腹股溝疝氣的高危因素。 外科專科醫生馮堯煇解釋，正常人體內的肌肉與內臟兩者會分隔開，但當肌肉或筋膜出現缺口或破洞時，小腸等內臟就可以自由進出，即為疝氣。至於腹股溝疝氣，就是指疝氣出現在腹股溝，即大腿內側，逾九成的疝氣也是在腹股溝發生。

逾九成為男患者 腹股溝疝氣可分為先天性或後天，如屬先天缺陷，一般會於4至5歲發生；後天患者中約有九成以上為男士。每個男士一生之中有四至五成機率出現腹股溝疝氣，年紀愈大風險亦愈大，馮堯煇指原因與先天結構有關，「男性胎兒睾丸在腹部內，至出生前才經腹股溝進入陰囊，所以腹股溝本來就有缺口，一般出生後就會埋口。但隨着年紀增長及退化，肌肉、筋膜會鬆弛，如再加上用力過度，例如舉重、搬重物、如廁太用力等，都有可能導致缺口變大，引起腹股溝疝氣。 用力時疝氣或變大 出現疝氣時，患者的腹股溝位置會出現異物凸出，大小因人而異，馮堯煇續指，「由於腸臟可以在缺口自由進出，當患者咳嗽甚至用力的時候都會導致疝氣變大；而當晚上睡覺或坐下時突出的腸臟有機會縮回體內，疝氣就會消失。」如果腸臟凸出後卡在缺口，而未能自動返回腹部，便可能導致該部分腸臟壞死、穿孔及腹膜炎，出現這類緊急情況時，就需要立即做手術處理。