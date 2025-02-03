過年放縱喝酒狂吃 恐釀「假日心臟症候群」！偶爾暢飲也要注意

農曆新年期間，許多人都會與親朋戚友相聚一堂。就算平常看似沒有健康問題，但過年期間無節制地大吃大喝、飲酒狂歡，還是可能讓「假日心臟症候群」(holiday heart syndrome)找上門！紐約長老會哈德遜河谷醫院心臟科醫生William J. Prabhu就表示，攝取過多的食物和酒精會導致血壓升高，是引發心血管疾病的主因之一，即使有些人平常會控制鹽分、酒精和熱量的攝取，但一到佳節往往容易放鬆警惕，進而造成疾病的發生。

大吃重口味食物、飲酒過量 對心臟有「這些影響」勿輕視

根據紐約長老會醫院健康資訊指出，「假日心臟症候群」是一個總稱，指的是冬季節日期間出現的心臟疾病，如心房顫動、充血性心臟衰竭、心臟驟停和心臟病發作等。Prabhu醫生說明，在聚會中，大家一般會吃下大量重口味的食物，這些食物含有較多的鹽分，可能會影響血壓。血壓升高會加重心臟負擔，並增加心臟病發作的風險。

佳節聚會時少不了幾杯下肚，但歡樂的氛圍容易使人忽視酒精的攝取量。Prabhu醫生指出，酒精會影響心臟的電氣傳導系統，可能導致心跳不規律，甚至引發心房顫動；在兩小時內男性若飲酒超過5杯，女性超過4杯，就符合「狂飲」的定義。過去研究也發現，即使是平時很少或幾乎不喝酒的人，偶爾狂飲酒也有機會引發假日心臟症候群。美國梅約醫學中心心臟科醫生Amy Pollak表示，心房顫動可能導致血栓的形成，若造成腦部血管阻塞，或引發缺血性腦中風。此外，假日期間外出旅行或生活作息改變，容易讓心臟病患者忘記按時服藥，這也會提高心血管疾病發生的機率。