過猶不及 研究指女性攝取過多牛奶 或增心血管病風險

牛奶含有豐富的營養，但飲用過量則可能有害無益，尤其是女性更可能要控制食用分量。因為瑞典一項研究發現，女性每日攝取超過300毫升未經發酵的牛奶，可能會令缺血性心臟病的風險上升21%；若改為飲用發酵奶則可帶來好處，降低心血管病風險之餘，更可以改善整體健康。

追蹤10萬人飲牛奶習慣 該項刊載在《BMC Medicine》的研究，分析瑞典兩個針對男女健康與飲食關係的世代研究資料庫，共追蹤近10萬名瑞典國民的生活與飲食型態，其中包括飲用牛奶的習慣，當中276人留下血液資料，可用以推測飲食引發的生理變化。

飲愈多風險愈高 結果發現，無論是低脂還是全脂牛奶，與每天喝100毫牛奶的女性相比，每天喝300毫升以上的女性，罹患心血管疾病的風險明顯增加，而且攝取量愈多風險亦愈高，例如每天飲用400毫升牛奶會令患病風險升高約8%，若飲用量達800毫升，風險更會上升21%。至於男性多喝牛奶並不會增加心血管疾病風險。

謹慎選擇奶製品 研究又顯示，飲用乳酪等發酵乳製品對女性的心血管健康有益處，每日以200毫升發酵乳製品代替非發酵奶，罹患心臟病風險可降低5%。 研究人員認為，結果反映攝取過量的非發酵牛奶會對女性的心血管健康造成負面影響，提示女性在選擇奶製品時要特別謹慎，以避免增加心臟病的風險。