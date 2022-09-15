遠離精製糖 健康你識揀

無論係醃肉、煮餸定整甜品，生活上都會用到糖，但糖有咁多種，你又識唔識揀呢？

揀糖的時候，除咗要留意糖的原材料和純度，更要留意升糖指數。日常中最常使用的白砂糖又稱精製糖，經過多重加工過程製成，升糖指數超過70，容易造成肥胖，亦有機會令人患上各種疾病，例如糖尿病、心血管疾病及癌症。



想健康，除了少甜更可以嘗試唔同種類的糖！甜菊葉不但具有抗癌、降低膽固醇和血壓，而且亦因唔會被人體吸收，故不會產生熱量。日本Karori卡宜甜菊糖0升糖指數及0卡路里，適合糖友、進行體重管理人士食用！可以立即試下啦！