熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
健康
2022-09-15 07:30:00

遠離精製糖 健康你識揀

資料由客戶提供

分享：
日本Karori卡宜甜菊糖

無論係醃肉、煮餸定整甜品，生活上都會用到糖，但糖有咁多種，你又識唔識揀呢？

揀糖的時候，除咗要留意糖的原材料和純度，更要留意升糖指數。日常中最常使用的白砂糖又稱精製糖，經過多重加工過程製成，升糖指數超過70，容易造成肥胖，亦有機會令人患上各種疾病，例如糖尿病、心血管疾病及癌症。

想健康，除了少甜更可以嘗試唔同種類的糖！甜菊葉不但具有抗癌、降低膽固醇和血壓，而且亦因唔會被人體吸收，故不會產生熱量。日本Karori卡宜甜菊糖0升糖指數及0卡路里，適合糖友、進行體重管理人士食用！可以立即試下啦

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受