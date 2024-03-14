適度低蛋白飲食　延緩腎功能惡化

一位劉姓長者為慢性腎病第三期病人，腎小球過濾率只有30初且有嚴重的蛋白尿，醫生告訴她低於30就邁入第四期，若再退步到低於15就要準備洗腎。病人聽到後十分緊張，依照醫師的衛教控制血壓在130/80以下，配合營養師的低蛋白飲食衛教，並定期回新竹臺大分院新竹醫院追蹤。

腎科醫生楊忠煒表示，「肌少症」並不是一個醫學上正式的診斷名詞，它不能算是一種疾病，而是指肌肉質量減少的一種症狀，全世界也沒有一致的診斷標準。

長者肌肉流失 其實缺乏運動

在每三個月的覆診中，劉姓長者蛋白尿的量有顯著的降低，且腎功能一直維持在第三期。但於某次覆診中，醫生發現病人的蛋白尿有明顯的增加，腎功能也開始退步，細問之下才發現是長者兒子擔心病人變瘦，肌肉流失會變成肌少症，就買了一些營養補充品給病人吃，而這些補給品內含蛋白質含量都偏多，所以病人從原本的低蛋白飲食變成了高蛋白飲食。

楊忠煒表示，「肌少症」並不是一個醫學上正式的診斷名詞，它不能算是一種疾病，而是指肌肉質量減少的一種症狀，全世界也沒有一致的診斷標準。可能引起的原因包括缺乏運動、神經系統疾病、過度休息及營養不良等。